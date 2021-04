i-soliti-ignoti,-luca-barbareschi-dice-in-trasmissione-ad-amadeus-«mi-ha-dato-un-ceffone”,-amadeus-rimane-di-ghiaccio-e-poi-gli-dice-…

Spread the love











Ieri sera, 15 aprile è andata in onda un’altra puntata di I soliti ignoti con la conduzione di Amadeus.

Ogni puntata viene seguita con tanto entusiasmo e mai una sera è uguale all’altra e questo sia grazie ad Amadeus, il conduttore che riesce sempre a portare un’ondata di freschezza al programma che, dunque non annoia mai nonostante vada in onda da tantissimi anni, sia ai vip detective che, con le loro battute e modi di giocare, rendono il programma sempre nuovo. Ieri ospite nelle vesti di detective è andato il bravissimo attore e regista Luca Barbereschi che ha regalato un’altra puntata del programma accattivante.

Luca Barbareschi ad Amadeus “Mia moglie mi ha fato un ceffone”

Ieri a giocare nelle vesti di detective c’era il bravissimo e amatissimo Luca Barbareschi che ha condotto un’indagine non proprio brillante. Molti sono stati i suoi errori e, alla fine non è riuscito a vincere nulla e così non si è potuto devolvere niente alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Barbareschi, che ha indovinato qualche identità, è riuscito ad arrivare in finale con 38mila euro e poi c’è stato un siparietto divertente con l’ignoto sei che ha detto di avere una palestra di cross training e allora a quel punto Barbareschi gli ha chiesto: «Ma è come il trx? Mia moglie fa il trx, l’altro giorno mi ha dato un ceffone e sono caduto per terra».

E il concorrente ha detto: «Il trx è una branca del cross training». A quel punto Amadeus che era rimasto a bocca aperta a sentire che Barbareschi aveva avuto un ceffone dalla moglie ha scherzato dicendo: «E quella branca ti ha fatto male» e, di rimando Barbareschi: «Non era un ceffone, era un badile».

Poi è ricominciato il gioco e Barbareschi ha scelto di usare il dubbione e ha così potuto giocare per 19mila euro. Ha fatto la sua scelta che è ricaduta sull’ignoto numero 6 ma ha sbagliato il parente misterioso e così ha perso tutto.

Luca Barbareschi parla della moglie

Luca Barbareschi è innamoratissimo della moglie Elena che ha sposato in seconde nozze e da cui ha avuto due figli Maddalena e Francesco Saverio.

Luca Barbareschi, che ha avuto altre tre figlie dalla prima moglie Patrizia Fanchini, Beatrice, Angelica e Eleonora dice così della seconda moglie: “Elena mi ha insegnato a volermi bene. È una calabrese, una donna del Sud, una che difende l’uomo che ama. Il mio cuore batte dentro di lei”. E la moglie ha detto di Barbareschi: “Come padre è buonissimo, molto più di me che dice che sono quella cattiva, seria, quella tosta della coppia. Invece lui è buono, se li coccola, fa i regali e ci sta tanto tempo”.

