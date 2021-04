Gassmann vuole denunciare i vicini perchè fanno festa? Allora denunci anche ci spaccia, dice Enrico Ruggeri

Spread the love











Enrico Ruggeri ha rilasciato un’intervista per “Il Corriere” a proposito delle polemiche che hanno investito Alessandro Gassmann a seguito della sua denuncia di un gruppo di ragazzi per assembramento illecito. Ecco che cosa ha detto. Alessandro Gassmann lo ha raccontato sui social: ha chiamato la Polizia per un assembramento e così Enrico Ruggeri ha commentato la […]

