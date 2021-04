“family-food-fight”:-vincono-i-dall’argine,-l’anatra-e-le-rane

È stata una finale dai sapori emiliani e toscani quella di Family Food Fight ma, alla fine, i primi hanno avuto la meglio conquistando la vittoria. La famiglia Dall’Argine, dell’Hostaria Tre Ville di Parma, ha vinto la seconda edizione del cooking show in onda su Sky Uno, sbaragliando puntata dopo puntata gli altri nuclei familiari (gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi sul territorio nazionale), in gara con le proprie tradizioni, il proprio modo di gestire la cucina, le ricette della propria zona d’origine e della propria storia di famiglia.

Family Food Fight: le famiglie in finale e i menu

Da una parte i Dall’Argine dall’Emilia, dall’altra i Vannucchi della Toscana: le due famiglie arrivate in finale, dopo aver eliminato gli Autelitano dalla Calabria sulla prova della quaglia, hanno dovuto preparare un menu di quattro portate in un’ora e 45 minuti di tempo e poi sottoporlo all’assaggio dei giudici Lidia Bastianich, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

I Dall’Argine – famiglia composta da Bianca (80 anni), i suoi figli Luca (56) e Barbara (50) e la nuora Morena (50) – hanno puntato sui prodotti della propria terra: Rane in guazzetto con polenta di mais bianco e polpettine di rane fritte come antipasto, Passatelli con vellutata di zucca, crema di parmigiano, chips di prosciutto di Parma, tartufo e amaretti, un secondo che ha visto protagonista un’Anatra scaloppata con riduzione di vino rosso, crema di sedano rapa, puntarelle alle alici piccanti e mostarda di pele, mere, ananas liquorosa e, infine, il dolce Riduzione di fragola e frutti di bosco con crema di formaggio e limone, crumble di mandorle e cereali in vasocottura.

I Vannucchi – nucleo composto dalla coppia Quintilio (73 anni) e Clara (64) con la figlia Claudia (37) e suo cognato Mauro (36) – hanno preparato, invece, quattro portate tra stile classico e futuristico, ispirandosi al menu a base di pesce che viene proposto il venerdì nel loro ristorante, la Trattoria Lanterna Blu di Quarrata (Pistoia). Come antipasto una Pappa al pomodoro, calamaretti spillo saltati, stracciatella di burrata e crema di basilico; come primo Pici cacio e pepe con pomodorini del Piennolo caramellati; come secondo il Baccalà in tre cotture – alla livornese, alla vicentina e alla piastra con passatina di ceci – e, per finire, un Semifreddo agli agrumi con coulisse di lamponi, riduzione al limoncello e cialda croccante aromatizzata all’arancio.

I Dall’Argine convincono (e vincono) con le rane, l’anatra (e nonna Bianca)

Nonostante qualche ossicino rinvenuto nelle rane e un’anatra troppo cotta, i Dall’Argine convincono con antipasto e secondo. Apprezzato dai giudici il primo a base di pici tirati a mano dei Vannucchi. Dopo i dolci, che piacciono entrambi, il verdetto finale: la famiglia vincitrice di Family Food Fight e di 100mila euro è quella dei Dall’Argine. L’ingrediente segreto che li ha portati alla vittoria? A detta dei giudici «l’energia e la dolcezza di nonna Bianca», che dopo la vittoria dichiara: «È la soddisfazione più grande della mia vita, la dimostrazione che con la volontà si possono raggiungere traguardi a qualsiasi età».

Le nostre ricette

Se volete provare a replicare qualche piatto visto in puntata, ecco le nostre ricette cui ispirarvi.