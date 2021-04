Spread the love











Fabrizio Corona torna a casa dopo aver passato quasi un mese in galera. A deciderlo è stato il Tribunale di sorveglianza di Milano su richiesta della difesa dell’ex fotografo dei Vip. Ecco cos’è successo. Fabrizio Corona uscirà dal carcere per tornare alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, come rende noto Il Corriere della […]

L’articolo Fabrizio Corona lascia il carcere e torna a casa: svolta nel caso proviene da Leggilo.org.

