Doc – Nelle tue mani 2 stagione: riprese al via a maggio

Doc – Nelle tue mani 2 stagione quando inizia? A maggio 2021 cominciano le riprese

Doc – Nelle tue mani 2 stagione quando su Rai 1? È ancora presto per conoscere la data di uscita, ma sappiamo quando partono le riprese. In un’intervista rilasciata a Il Mattino di Padova il 13 aprile 2021, Sara Lazzaro (alias Agnese Tiberi) annuncia che il primo ciak per la seconda stagione di Doc è atteso per il mese di maggio 2021.

Finalmente, perché sarebbero dovute iniziare a marzo 2021. Purtroppo non è così. Pierpaolo Spollon (alias Riccardo Bonvegna) in un’intervista rilasciata a FanPage il 21 gennaio 2021 spiega che “il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese. La situazione non è semplicissima.” Adesso sappiamo quando è previsto l’inizio delle riprese.

Ci ha visto giusto Raffaele Esposito (alias Marco Sardoni) in un’intervista rilasciata a FanPage il 28 gennaio 2021. Per le riprese di Doc 2 pensa che se ne possa parlare verso “fine di aprile, se non i primi di maggio. Sono tanti i progetti che coinvolgono registi, sceneggiatori e attori, che vanno via via slittando.” Queste le parole dell’interprete che invita poi a essere comprensivi vista la situazione.

Confidiamo che – come rivelato dagli sceneggiatori a FanPage.it, la stagione 2 di Doc possa andare in onda alla fine del 2021 nonostante questi ritardi.

Doc – Nelle tue mani su Rai 1 debutta in un momento storico molto delicato. Siamo in piena emergenza Covid-19 e la fiction con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti rende ancora più sensibile il tema dell’emergenza sanitaria. Il periodo può aver giocato a favore di questo titolo, ma è soprattutto la qualità e gli standard di un medical drama che non ha nulla da invidiare ai prodotti di spicco di fama internazionale a rendere onore al merito. La fiction ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni – il primario che ha davvero dimenticato dodici anni della sua vita a seguito di un incidente – riscuote un successo di pubblico e di critica incredibili.

Doc – Nelle tue mani 2 anticipazioni sulla trama

“C’è un grande dibattito fra noi sceneggiatori” racconta Francesco Arlanch nell’intervista rilasciata a The Hot Corn a inizio maggio 2020. Nella squadra “c’è chi vorrebbe fare come se l’emergenza non ci fosse o chi vorrebbe raccontare storie sulla pandemia.” Non è una decisione facile. Ampliando lo sguardo è una scelta che tocca a “qualunque serie in preparazione” ambientata ai giorni nostri. Essendo Doc – Nelle tue mani ambientata proprio nel 2020 in un ospedale di Milano, secondo Francesco Arlanch non si può “non parlare di Covid-19. Sarebbe irrealistico”.

Così è, infatti. Nell’intervista rilasciata da Sara Lazzaro (aka Agnese Tiberi), l’attrice conferma che “si parlerà anche del Covid 19, quindi faremo una preparazione su come funzionano adesso gli ospedali, mantenendo comunque a livello narrativo tutte le linee umane dei personaggi”.

Doc – Nelle tue mani 2 cast, attori e personaggi

Nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ci aspettiamo di ritrovare tutti gli attori che interpretano i personaggi principali.

Inizialmente dubbia la partecipazione di Raffaele Esposito (alias Marco Sardoni), è confermata in un’intervista rilasciata a FanPage il 28 gennaio 2021. Non solo è nel cast, ma queste sono le parole dell’attore: “non vedo l’ora di iniziare le riprese. Marco Sardoni tornerà, non so ancora in che misura ma credo che gli sceneggiatori si sbizzarriranno. Sono molto curioso. Ho parlato anche con la story editor per estorcere delle notizie”. L’interprete si dice preoccupato su che fine faranno fare al suo personaggio, dato che al momento è in prigione. Non è riuscito, però, ad avere alcuna anticipazione a riguardo.

Doc – Nelle tue mani scritta per “avere un seguito”, parla Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani Riccardo e Andrea interpretati rispettivamente da Pierpaolo Spollon e Luca Argentero nella sesta puntata intitolata Come eravamo Credits RAI

In un’intervista rilasciata a Fanpage e pubblicata il 2 aprile 2020, Luca Argentero – interprete di Andrea Fanti – racconta che la speranza che ci sia Doc – Nelle tue mani 2 stagione esiste ancor prima dell’annuncio ufficiale. Alla luce dei progetto nato dalla storia vera di Pierdante Piccioni e del successo riscosso “ce lo auguriamo un po’ tutti” ammette l’attore protagonista. Quando “una storia funziona” è una bella sensazione per il team produttivo in toto e questo è un esempio più che calzante.

Gli ascolti delle prime quattro puntate di Doc – Nelle tue mani sono entusiasmanti. La puntata di esordio in onda in prima tv assoluta giovedì 26 marzo 2020 conquista circa 7.172.000 spettatori pari al 26.1% di share. La seconda puntata in onda per la prima volta su Rai 1 giovedì 2 aprile 2020 ha un riscontro di pubblico ancora maggiore ottenendo il 29% circa di share (circa 8.044.000 spettatori). Con la terza puntata in onda giovedì 9 aprile 2020 Doc – Nelle tue mani tiene incollati al piccolo schermo 8.293.000 spettatori, conquistando il 30.7% di share.

La quarta e ultima puntata (della prima parte, non in assoluto) conferma questo successo incredibile. Il finale della prima parte coinvolge 8.691.000 spettatori pari al 31.4% di share, confermando un trend in crescita con un 33.3% di share nell’ultimo episodio.

Luca Argentero continua poi nella stessa intervista del 2 aprile 2020. Si azzarda ad “anticipare che la fiction è già scritta per avere un seguito. Difficile che si produca una serie del genere senza immaginare che possa proseguire.” L’intenzione di continuare con Doc – Nelle tue mani 2 stagione è concreta, dunque.

Prove ne sono gli investimenti fatti per la prima stagione. “Un intero reparto è stato ricostruito” già per il primo ciclo di episodi che – racconta Luca Argentero – è già un “progetto enorme”. Le motivazioni sono facilmente intuibili del fatto che “tendenzialmente quando metti in piedi una cosa del genere è perché speri che poi abbia un seguito.” Queste le parole dell’attore che interpreta Andrea Fanti che ci lascia intendere che Doc – Nelle tue mani 2 stagione fosse già in prospettiva a casa RAI.