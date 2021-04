Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perché la Germania va sempre peggio

BERLINO – I numeri parlano chiaro: la parola d’ordine è mobilità. Stanchi della lunga apnea da pandemia, i tedeschi hanno ricominciato a muoversi. E con loro, il coronavirus. Negli ultimi giorni, secondo il “Monitoraggio sulla mobilità” dell’Istituto Koch (RKI), i tedeschi si sono spostati solo il 22% in meno rispetto al periodo pre-Covid. “Vanno troppo in ufficio, si incontrano troppo in privato, soprattutto nelle aree rurali, e portano troppo poco la mascherina nei luoghi pubblici”, sintetizza il parlamentare della Cdu, Marian Wendt, che ha studiato attentamente i dati. I tedeschi si attengono sempre meno alle regole.

Da fine marzo, stando al RKI, che elabora in forma anonima gli spostamenti dei cellulari, la tendenza sta lentamente ma costantemente “peggiorando” – e con essa i contagi. Oggi la Germania conta 25.110 nuove infezioni, ieri erano state oltre 31mila. Nella media dell’ultima settimana si sono ammalati circa 20mila tedeschi al giorno. La media dell’incidenza è salita a 160 infetti ogni centomila abitanti negli ultimi sette giorni.

L’Istituto Koch osserva che c’è una “chiara correlazione” tra la mobilità e la convinzione che le attuali misure di restrizioni siano “troppo dure”. Inoltre, “da quando i cittadini sono meno preoccupati dei pericoli del Covid-19, la mobilità sta aumentando”.

E’ il motivo per cui Angela Merkel, con un atto d’imperio, ha cancellato la scorsa settimana la conferenza con i land e formulato una legge che è approdata oggi al Bundestag. E nella sua relazione alla Camera bassa del Parlamento tedesco, la cancelliera ha ribadito che “il virus non perdona ritardi” e ha motivato la misura più forte del pacchetto, il coprifuoco dalle 21 alle 5 di mattina, così: “Il punto è ridurre i contatti, dobbiamo ottenere una limitazione della mobilità”. Dopo le nove di sera si potrebbe girare soltanto per motivi di lavoro o per portare a spasso il cane.

Il cosiddetto “freno d’emergenza” che dovrebbe scattare ogni volta che i contagi superano quota 100 ogni 100mila abitanti, “è indispensabile, persino tardivo”, ha scandito davanti ai parlamentari. Oltre a far scattare automaticamente il coprifuoco, la nuova legge ridurrebbe gli incontri privati a due nuclei di conviventi e massimo cinque persone, esclusi i minori di 14 anni e imporrebbe la chiusura dei negozi. Il “freno d’emergenza” verrebbe sospeso soltanto dopo tre giorni consecutivi di incidenza sotto quota 100.

“Il quadro è molto grave”, ha precisato Merkel, ricordando che il coprifuoco è già applicato “da mesi” in alcuni land. E che la situazione dei pazienti in condizioni gravi è ormai al limite della sostenibilità, per il sistema sanitario. Al momento sono oltre 5.600 i pazienti in terapia intensiva. “Chi siamo noi per ignorare le grida di aiuto dei medici? Non possiamo lasciare medici e personale sanitario da soli, non possono vincere la guerra contro il virus da soli”. Per la cancelliera “dobbiamo fare di tutto per spezzare la terza ondata da pandemia”.

Ma ci sono molti dubbi – anche da parte di giuristi che consigliano la cancelleria, secondo indiscrezioni – sull’applicabilità del coprifuoco, oltre a timori che possa essere spazzato via dai ricorsi. Perciò alcuni politici chiedono che oltre al criterio dell’incidenza ne vengano considerati altri – l’andamento delle vaccinazioni, il tasso di riproduzione del virus o la quota dei tamponi positivi – per farlo scattare.