alba:-accesso-all’area-ecologica-di-corso-bra-solo-su-prenotazione

Da lunedì 3 maggio 2021 tutti gli accessi all’area ecologica di corso Bra saranno, per tutti, subordinati a prenotazione.

Collegandosi al sito http://www.verdegufo.it le famiglie e le attività potranno scegliere il giorno e l’ora per prenotare, in forma esclusiva, l’accesso al centro di raccolta. Si potrà selezionare la specifica fascia oraria di 15 minuti e, prima della prenotazione, si dovranno anche indicare i rifiuti da conferire.

Il nuovo sistema, a carattere sperimentale (attivo per ora solo in corso Bra e non in via Ognissanti), assicura all’utenza una fruizione del servizio più rapida, eliminando di fatto il rischio code e assembramenti, e anche più sostenibile. Il personale di sorveglianza, infatti, essendo chiamato ad interagire ogni volta con una sola utenza prenotata, potrà consigliare più accuratamente la corretta separazione dei rifiuti, con conseguente miglioramento della qualità dei materiali in partenza per gli impianti di recupero.

La società di gestione S.T.R. al fine di facilitare le operazioni ha messo a disposizione due mezze giornate – nei pomeriggi di lunedì e mercoledì – per assistere, tramite l’addetto alla sorveglianza del centro di raccolta, gli utenti eventualmente in difficoltà ad effettuare la prenotazione obbligatoria.