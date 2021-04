una-vita-maggio-2021-anticipazioni-e-trame-spagnole

Una Vita anticipazioni spagnole maggio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 nel mese di maggio 2021? Pronti ad assistere alle nuove malefatte della crudele Genoveva? Parliamo della telenovela spagnola trasmessa dal 15 aprile 2015 sull’emittente televisiva La 1 di TVE. In Italia, invece, la soap va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5.

Maite e Camino si amano di nascosto nelle puntate di Una Vita soap opera spagnola. Credits: Boomerang Tv/Mediaset

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda a maggio 2021 assistiamo infatti all’annunciata tragica morte di Marcia, quella che la stessa Genoveva confesserà senza troppi rimorsi di aver compiuto. Proprio mentre le puntate in onda ad aprile ci presentano un riavvicinamento tra la dark lady, che dice di essere incinta, e Felipe, le anticipazioni spagnole ci rivelano che loro unione avrà vita corta. L’avvocato infatti non riuscirà mai a dimenticare Marcia, cosa che spingerà la Salmeron a uno scontro fatale con la giovane brasiliana.

Dopo la sua confessione sull’efferato omicidio, Genoveva finirà in carcere per scontare la sua pena, ma sarà proprio dietro le sbarre che coverà un’ossessione ancora più grande e potente per Felipe, che nel frattempo ha deciso di rimuoverla completamente dalla sua vita.

Genoveva però non si arrenderà così facilmente, e infatti troverà in un sacerdote della prigione il complice giusto per riuscire a essere rilasciata senza prima aver scontato per intero la sua pena. Risucirà alla fine Genoveva a raggiungere la libertà tanto agognata?

Cosa ne sarà invece dell’amore clandestino di Maite e Camino? L’amore tra la pittrice parigina e la giovane Pasamar non passa inosservato per sempre, e presto infatti sarà Liberto in persona a beccarle in flagrante. Quale potrebbe essere adesso la reazione di vicini di Acacias 38? La storia tra Maite e Camino è destinata a finire per sempre o a continuare forse lontano da quel paese?