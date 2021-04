una-vita,-anticipazioni-oggi-15-aprile:-santiago-aggredisce-felipe

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 15 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola alle 14.10 su Canale 5? Felipe vuole istruire Marcia in vista del processo che si avvicina per Andrade e chiede il permesso al marito Santiago. Santiago va su tutte le furie. Perché è geloso?

Cesareo organizza un paso doble intimo in soffitta con Arantxa e la bacia.

Andrade invita in modo brusco l’avvocato Velasco a non fare troppe domande e gli dice che penserà lui a Felipe.

Ursula è tornata ad Acacias, gettando nel panico i vicini. La Dicenta si introduce in casa di Genoveva e le lascia un quotidiano aperto sulla scrivania.

Felipe cerca Santiago per chiedergli il permesso di istruire Marcia in vista del processo contro Andrade, ma l’uomo lo aggredisce.

Santiago aveva già intimato a Felipe di stare lontano da sua moglie.

Era successo quando l’uomo aveva visto insieme Marcia e Felipe mentre parlavano e si guardavano con occhi da innamorati.

La Sampaio voleva solo ringraziare il suo ex avendo capito che era stato lui a raccomandarla all’ambasciatore per un importante colloquio di lavoro e che aveva coinvolto Liberto per avere una copertura.

Felipe, vedendo Marcia tanto bella e felice, le aveva confessato di pensare a lei tutti i giorni.

Alvarez-Hermoso è ancora innamorato di Marcia, a tal punto da aver reagito con poco entusiasmo quando Genoveva gli ha detto di avere tutti i sintomi di una gravidanza.

Negli ultimi tempi Felicia era preoccupata per i malumori di Camino. Cesareo ha spiegato alla Pasamar che la ragazza era innamorata ma non corrisposta.

Ma un evento inaspettato potrebbe cambiare le cose. Il ritorno di Maite ha fatto tornare la gioia a Camino e le due si sono accordate per riprendere le lezioni d’arte.

