TG BYOBLU24 | 15 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune delle notizie del Tg:

La bozza per le riaperture delle attività commerciali e imprenditoriali prevede che in caso di aumento dei contagi, clienti e lavoratori debbano essere sottoposti a test e screening. Se una persona deve farsi un tampone per andare al ristorante, non si rischia di scoraggiarla e di rendere vana la riapertura di un’attività?

A distanza di oltre un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria non sono ancora arrivati i tanto attesi fondi europei del Recovery Fund. Sono ancora tanti i Paesi che devono ancora ratificare il pacchetto e adesso l’Unione europea rischia di non riuscire a rispettare tutti gli impegni presi.

Fino ad ora l’Italia ha goduto di una legge particolarmente cautelativa riguardo alle emissioni elettromagnetiche: 6 volt per metro, esteso poi a 20 volt per metro dal governo Monti. Ma pochi giorni fa alla Camera è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, al cui interno c’è un passaggio che consentirebbe di alzare questa soglia fino a 60 volt metro. Per questo diversi attivisti, cittadini ma anche figure istituzionali hanno iniziato una protesta gandhiana. Abbiamo sentito Maurizio Martucci, che è al terzo giorno di sciopero della fame e della sete

Parliamo infine della Finlandia. Il Paese ha fatto registrare, fino ad ora, un numero di casi e di decessi da Covid19 molto basso, eppure è tra le nazioni più severe per quanto riguarda le misure restrittive. Com’è possibile tutto questo? Abbiamo cercato di capirlo.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €307.739 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.