“sono-negazionista-e-me-ne-vanto”,-le-dichiarazioni-choc-di-un-famoso-cantante-(ed-ex-volto-di-amici)

Famoso cantante e per due anni consecutivi (2013 – 2014) direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi dove preparava la squadra Blu, Miguel Bosé è tornato a far parlare di sé dopo un periodo di silenzio, ma non per le sue doti artistiche.

Al centro delle cronache sono apparse le sue recenti dichiarazioni choc sulla pandemia da Covid-19; già lo scorso anno si era messo in luce per la sua riluttanza ad indossare la mascherina e ora le sue parole non lasciano più dubbi.

Jordi Évole, star della tv La Sexta ha raggiunto in Messico il cantante panamense; l’intervista andata in onda domenica sera è stata ripresa da tutta la stampa spagnola, a partire da El País.

Sin dall’inizio dell’incontro col giornalista, Miguel Bosé conferma le sue teorie negazioniste invitando il suo interlocutore a togliersi pure la mascherina.

“Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità. Per quanto riguarda mia madre Lucia, morta lo scorso anno, dico che non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro… Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla.” Corriere della Sera

Passando poi a parlare della sua vita privata, Miguel Bosé ha ricordato gli anni della gioventù descrivendoli come caotici e segnati da uno stile di vita tutt’altro che regolare:

“Sì, ho vissuto anni selvaggi, nei quali scoprii la mia parte oscura. Droga, sesso bestiale, sostanze stupefacenti. La prima volta che mi drogai era alla fine degli anni Ottanta, dopo una delusione d’amore. Chiamai alcuni amici e dissi loro: ho bisogno di fare festa. Ricordo il primo bicchiere, e poco dopo la prima striscia di coca. Gli effetti mi durarono una settimana. Pensavo che fosse una parte necessaria, legata alla creatività. Ma da un giorno all’altro le droghe smettono di essere tue alleate e diventano il tuo nemico. Fino al giorno in cui ho avuto la forza di dire basta. Non uscivo più nei locali, ma mi facevo lo stesso tutti i giorni. Sono arrivato a consumare quasi due grammi di cocaina al giorno, oltre a fumare marijuana e a prendere pastiglie. Solo sette anni fa ho smesso per sempre con tutta questa roba.”

L’ex preparatore della squadra Blu di Amici di Maria ha poi parlato del suo difficile rapporto col padre, ricordando in particolare una battuta di caccia in cui si avventurarono insieme e che lo segnò particolarmente: