soliti-ignoti,-ospite-emma-d’aquino-e-amadeus-perde-la-pazienza-e-s’infuria-con-l’ignoto:-«hai-fretta?»

Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti e il vip ospite detective è stata la giornalista Rai, Emma D’Aquino.

Emma D’Aquino è molto famosa sia come volto del Tg e per questo è amata e apprezzata, sia per essere molto amica di Alberto Matano.

Tanti sono i rumors su una loro probabile storia d’amore perchè spesso i due giornalisti hanno postato foto insieme sui social anche se la location, nella maggior parte delle volte, erano i corridoi della Rai.

Entrambi hanno sempre smentito il loro rapporto d’amore ma altrettante volte hanno confermato di essere molto amici. Così tanto che l’estate scorsa, dopo che Alberto Matano litigò con Pierluigi Diaco per Lorella Cuccarini, Emma D’Aquino che sarebbe dovuta andare ospite da Diaco, all’ultimo rinunciò e in tanti credettero che quel rifiuto fosse determinato dalla volontà di dimostrare solidarietà all’amico Alberto Matano.

Il percorso brillante nel gioco di Emma D’Aquino

Ieri, dicevamo che l’ospite detective de I soliti Ignoti, il fortunatissimo programma di Rai 1 condotto ogni sera, dal lunedì al venerdì da Amadeus, è stata la giornalista Rai Emma D’Aquino che ha portato avanti un’ indagine impeccabile.

La vincita di Emma D’Aquino è stata devoluta, come ogni sera, alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

La D’Aquino ha sbagliato solo l’identità di un ignoto, riuscendo così a sommare, per tutta la durata del gioco, 59mila euro. Poi è accaduto qualcosa che ha fatto perdere la pazienza ad Amadeus.

Vediamo cosa.

Amadeus perde la pazienza e dice all’ignoto: «Hai fretta?»

Quando poi Emma D’Aquino è arrivata all’ignoto numero uno, Omar, questi era vestito in abiti sportivi e la giornalista, con convinzione assoluta, ha asserito: «È il ciclista del circolo polare».

A quel punto Amadeus gli ha chiesto: «È lei il ciclista del circolo polare?» ma , mentre Amadeus stava per finire la frase, senza neppure aspettare il jingle, l’ignoto ha risposto: «Sì sono io».

Amadeus, poiché l’ignoto non ha rispettato i tempi soliti che creano la suspence ma ha immediatamente risposto, gli ha detto con un tono molto seccato: «Ha fretta?».

E, in ultimo, l’ignoto ha spiegato: «Ho fatto un giro in bici nel Canada polare»

Sui social gli utenti si sono scatenati scrivendo: «Quanto s’infuria Amadeus quando gli ignoti rispondono subito?», e qualcun’altro ha, invece, commentato riferendosi alla fretta che ha avuto l’ignoto nel rispondere: «Aveva paura che gli rubassero la bici».

Alla fine, Emma D’Aquino ha indovinato il parente misterioso e ha vinto 29.500.

