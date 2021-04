Simona Ventura, nuovo preoccupante scivolone: cos’è successo

Ancora un flop Simona Ventura ed il suo programma che non convincono affatto il pubblico italiano, ascolti troppo bassi per la prima serata

(@YouTube)

Simona Ventura non vince né convince, gli ascolti del suo programma sono ancora troppo bassi. Dal 31 marzo è in onda, in prima serata su Rai Due, quiz show “Game of the Games – Gioco Loco” con alla conduzione la Ventura ed ospiti sempre nuovi di puntata in puntata. Ormai giunti alla quarta puntata della trasmissione, i dati non sono affatto incoraggianti.

LEGGI ANCHE > > > Can Yaman, cancellato tutto: perché è successo?

La puntata di ieri, mercoledì 14 aprile di Game of the Games – Gioco Loco ha raccolto soltanto 930.000 spettatori pari al 3,9% di share numeri ancora troppo bassi per una prima serata di Rai Due. Nettamente inferiori rispetto alla prima puntata di mercoledì 31 marzo (1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share), ma leggermente in aumento rispetto alla scorsa volta, mercoledì 7 aprile (915.000 spettatori pari al 3.7% di share).

Simona Ventura non convince: tutti gli ascolti di ieri, mercoledì 14 aprile

Nonostante Elettra Lamborghini, Max Giusti, Enzo Miccio, Gianluca Fubelli, Francesca Pepe e Jody Cecchetto gli ascolti del programma non sono aumentati di molto. Per quanto riguarda gli altri programmi Rai, invece, le repliche de Il Commissario Montalbano hanno raccolto il massimo degli ascolti di ieri: il 19,6% di share, ottenendo una media di 4.504.000 spettatori. Doppiato il diretto competitor, Can Yaman che ha raccolto con Daydreamer il 10% di share e 2.274.000 spettatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Rosalinda Cannavò, nuova passione: celebre artista come insegnante

Per quanto riguarda gli altri programmi, invece, Enrico Papi con Anna Tatangelo e Bugo a Name That Tune ha raccolto ben 729.000 spettatori con il 3,2% su TV8.