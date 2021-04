RECOVERY FUND: LA “PIOGGIA DI SOLDI” EUROPEI NON ARRIVERÀ MAI?

Dov’è finito il Recovery Fund? Il pacchetto di prestiti e aiuti della Commissione europea era stato annunciato come risultato storico e come strumento essenziale per uscire dalla crisi sanitaria. Ad oggi però questa famosa pioggia di soldi europei sembra svanita nel nulla.

Tutti i Paesi che non hanno ratificato il Recovery

Il pacchetto risulta infatti al momento arenato nei Parlamenti nazionali, in attesa che tutti gli Stati membri appongano la loro ratifica. Anche perché se non ratificheranno tutti, i soldi del Recovery Fund non arriveranno mai. E all’appello mancano ancora ben 10 Stati su 27. Austria, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Polonia, Irlanda, Finlandia, Estonia, Lituania e Romania.

Processi di ratifica che non sembrano degli ostacoli troppo agevoli da superare, in particolare in Germania, dove la Corte Costituzionale si è di recente espressa con parere contrario. E il calendario previsto per il Recovery Fund sembra così poter slittare ulteriormente.

Scadenze che vengono fatte slittare

Perché secondo le previsioni dello stesso Presidente del Parlamento europeo, le ratifiche sarebbero dovute arrivare entro la fine di marzo per poter così dare il via alla procedura di reperimento dei fondi sul mercato da parte della Commissione.

Ad ogni modo Bruxelles sembra non voler far trasparire questa tensione di fondo e attraverso il suo Commissario per il bilancio ha annunciato in maniera trionfale che:

NextGenerationEU segna una svolta per i mercati europei dei capitali. Oggi presentiamo il motore che inietterà il carburante destinato ad alimentare NextGenerationEU. La strategia di finanziamento renderà operativo il meccanismo di prestiti di NextGenerationEU.

Proviamo allora spiegare come si dovrebbe svolgere questa strategia di finanziamento.

Anche i conti non tornano

In pratica l’UE si impegna a raccogliere sul mercato circa 800 miliardi di euro fino al 2026, che i Paesi dell’UE dovrebbero spartirsi. Secondo le previsioni iniziali gli Stati membri avrebbero dovuto ricevere già una quota di prefinanziamento entro l’estate.

Tuttavia le ratifiche che non arrivano e i problemi che potrebbero sorgere sull’approvazione dei vari piani nazionali sembrano poter far slittare questa data. Oltre ad un problema di tempi c’è anche un problema di fondi, perché alcuni conti non tornano.

La sola Italia per esempio dovrebbe ricevere 20 miliardi di euro come quota di prefinanziamento, che tuttavia risulta essere la cifra massima che l’UE può reperire ogni mese sui mercati. In pratica per poter rispettare i propri impegni sui pre finanziamenti Bruxelles dovrebbe aggiungere una quota aggiuntiva di circa 80 miliardi. In che modo l’UE potrebbe trovare questi soldi ancora non è dato da sapere.

Insomma per superare un’emergenza sanitaria ci si sarebbe aspettati che l’Unione europea mettesse a disposizione uno strumento efficace, rapido, ma soprattutto facilmente attuabile. E invece si stanno così confermando i giudizi negativi dati anche da alcuni economisti di indubbia fede europeista come Luigi Zingales, che aveva definito il Recovery Fund come microscopico e insignificante.

