Pomeriggio 5, Lory Del Santo una furia contro Elettra Lamborghini “Non può …”

Elettra Lamborghini la nota opinionista del reality L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 da diverse settimane, sembra che nelle scorse ore sia finita al centro di alcune critiche che le sarebbero state mosse da Lory Del Santo. Non è proprio un bel periodo per la ricca ereditiera più famosa d’Italia, visto che nelle scorse settimane ha dovuto anche lottare contro il Covid-19. Il contagio sarebbe avvenuto a pochi giorni dall’inizio del reality e di conseguenza il suo ingresso è studio è stato rimandato. Ma cosa è successo adesso con Lory Del Santo?

Elettra Lamborghini, la critica da parte di Lory Del Santo

Ebbene sì, la ricca ereditiera che attualmente è impegnata come già abbiamo visto come opinionista all’Isola dei famosi è stata ampiamente criticata dalla showgirl, a quanto pare per una dichiarazione che avrebbe rilasciato ultimamente. Elettra in queste ultime settimane sembra aver confessato di avere dei progetti, ovvero di lasciare la televisione appena finito libera per dedicarsi nuovamente alla musica. Di questo se ne è parlato durante una puntata di Pomeriggio 5 Ovvero la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Quest’ultima avrebbe commentato chiedendo anche i suoi ospiti di rispettare la decisione della cantante. Ad ogni modo, Lory Del Santo ospite nel salotto della d’Urso sembra che invece abbia colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla ricca ereditiera.

La frecciatina velenosa della showgirl

“Una vera artista non lascia il palcoscenico, se lo lascia è perché non è una vera artista”. Queste le parole della Del Santo che sono tuonate proprio come una frecciata velenosa nei confronti della ricca ereditiera. Di tutt’altro avviso, invece, il giornalista Francesco Fredella, il quale sembra abbia tanto apprezzato il gesto della Lamborghini. “In un momento come questo, dire ‘faccio un passo indietro’ sulla cresta dell’onda, tanto di cappello non è da tutti”. Queste le sue dichiarazioni.

L’opinione di Ferdinando Guglielmotti

Ma in studio, nel salotto della d’Urso pare ci fossero tante altri ospiti come Ferdinando Guglielmotti che è stato il primo eliminato della edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Quest’ultimo ha espresso il suo punto di vista riguardo le dichiarazioni rilasciate da Elettra. Inoltre avrebbe anche dato una sua personale opinione su Elettra e sul suo ruolo di opinionista all’Isola dicendo “Non mi piace come opinionista“. Il Visconte nonché ex naufrago, si è così scontrato contro l’opinione piuttosto positiva della conduttrice ovvero di Barbara D’Urso che sembra avere una particolare simpatia per la giovane ragazza.

