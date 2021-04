“o-sarai-ribelle-o-non-sarai”:-un-assembramento-sonoro-di-artisti

… la musica ribelle

Che ti vibra nelle ossa

Che ti entra nella pelle

Che ti dice di uscire

Che ti urla di cambiare

Di mollare le menate

E di metterti a lottare

Cantava così Eugenio Finardi nel celebre brano “Musica Ribelle“ uscito nel 1976.

Che fine ha fatto la musica ribelle nel 2021?

Molti musicisti sono appiattiti alla narrazione ufficiale del Covid, ma anche al finto buonismo e al politicamente corretto imperanti nella nostra società.

Pochi i ribelli che non hanno abbracciato il pensiero unico dominante, pochissimi coloro che hanno assolto alla funzione dell’artista che è quella di stimolare il pensiero critico e osar dire l’indicibile.

Van Morrison, durante il lockdown, ha scritto un brano “Stand and deliver“, “Alzati e agisci”, che ricorda nel titolo il “Get up, stand up” di Bob Marley. Il testo, interpretato da Eric Clapton, dice: “Vuoi essere un uomo libero/O vuoi essere uno schiavo? Questo è uno stato sovrano o solo uno stato di polizia?”. È un inno al ritorno a un impegno politico, troppo assopito da anni di propagandistici messaggi nell’identificare la politica come una cosa sporca.

Si sono svegliati anche Mick Jagger e Dave Grohl, rispettivamente leader dei Rolling Stones e dei Foo Fighters. Insieme hanno registrato un pezzo inedito Eazy Sleazy: pura energia rock per denunciare il mondo in cui stiamo vivendo: “comandati a bacchetta dai coglioni”, “chiamate su zoom”, “uno stupido ballo su Tik Tok”, “troppa tv che sta lobotomizzando”. Il tutto vissuto dalle mura delle prigioni che sono diventate le nostre case. E non ce l’hanno solo contro i lockdown i due rocker, ma sembra anche contro le misure sanitarie: “Spara il vaccino/ Bill Gates è nel mio flusso sanguigno”, è un verso del testo.

In Italia sono rimasti fedeli alla loro anima ribelle Enrico Ruggeri, i fratelli Bennato che hanno scritto “Maskerate“: un brano rock, ritmico e schizofrenico come lo ha definito Edoardo Bennato, che denuncia il clima orwelliano in cui stiamo vivendo da più di un anno.

Accanto a questi artisti celebri, ce ne sono moltissimi, poco conosciuti, che vogliono esprimere la loro anima ribelle e che trovano ostacoli e difficoltà nel farlo. Per questo motivo, il critico musicale Antonelli Cresti ha lanciato il progetto: “O sarai ribelle o non sarai” è il suo nome.

È una mega compilation discografica con oltre cento brani dei più diversi generi musicali: “un assembramento musicale”, come ama definirlo con tono ironico e provocatorio Antonello Cresti. L’uscita è prevista, non a caso, nel giorno della festa della liberazione, il 25 aprile. Il progetto è edito dalla Hellbones records, che distribuirà digitalmente la compilation con più di cento brani.

“Lo sbocco ideale di questo progetto discografico”, racconta Antonello Cresti, “è quello di un evento artistico dal vivo, in piazza, tra la gente”.

Quanto ci vorrebbe una sorta di Woodstock dei nostri tempi! “Sarebbe molto bello e molto importante ricreare quel clima e quel senso di comunità di idee, oltreché di persone”.

