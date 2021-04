La mousse di fragole e panna montata è un dessert al cucchiaio semplice, praticamente senza cottura. La tecnica è molto semplice: si usa la panna e la si rassoda con la gelatina in fogli, all’interno della miscela si aggiunge panna montata e una purea di frutta.

Fatte salve queste dosi, che vi garantiscono una corretta riuscita in fatto di consistenza, si può modificare questa ricetta sostituendo la frutta: sono ottimi i kiwi, le pesce, le albicocche, le nespole e le ciliegie.

In questa versione abbiamo decorato la mousse con confettura di frutta, ma si può optare per uno sciroppo, della frutta secca in granella o delle scaglie di cioccolato.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la mousse:

250 g Panna da montare

300 g Fragole

100 g Zucchero A Velo

8 g Colla Di Pesce

Per la decorazione:

q.b. Confettura di fragole

4 Fragole

Preparazione

Per preparare la ricetta della mousse di fragole e panna montata, mettete in ammollo la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti.

Nel frattempo tritate le fragole fino a farle diventare una purea.

Versate 50 ml di panna e fatela scaldare leggermente, togliete dal fuoco e unite la colla di pesce ben strizzata e mescolate finché non sarà sciolta.

Aggiungete la purea di fragole e lo zucchero a velo; rimettete sul fuoco per 2-3 minuti e poi lasciate raffreddare.

Montate la restante panna e unitela al composto di fragole.

Versate la crema in 4 bicchieri e riponete in frigo per 2-3 ore.

Prima di servire decorate con confettura di fragole e fragole fresche.