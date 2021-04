maurizio-costanzo-show,-caterina-balivo-a-tommaso-zorzi:-“io-non-…”,-interviene-anche-beppe-cruciani

Spread the love











Maurizio Costanzo, da quando ha conosciuto Tommaso Zorsi che si è rivelato al grande pubblico come concorrente nella Casa del grande fratello vip ha detto che quel ragazzo per lui è molto in gamba e piace tantissimo e ne ha avuto la conferma quando, invitandolo nel suo salotto, il Maurizio Costanzo Show è riuscito a conquistare una fetta di pubblico, quella dei giovanissimi, che fino a poco tempo fa non aveva e questo tutto per merito di Zorsi. E così Maurizio Costanzo ormai lo ha come ospite fisso perchè Zorsi è un ragazzo che piace tanto e, sia sul web che in televisione, in tantissimi lo seguono, prevalentemente un pubblico giovane che, fino a poco tempo fa, seguiva il Maurizio Costanzo Show ma in minoranza.

Caterina Balivo commenta le affermazioni di Tommaso Zorzi: “Dai non ci credo!”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Maurizio Costanzo Show. Costanzo ha chiesto ai suoi ospiti di parlare della lussuria e del rapporto che hanno con questo che è uno dei sette vizi capitali.

Tommaso Zorzi, anche ieri sera ospite al Maurizio Costanzo Show ha detto che lui è molto esigente nel rapporto di coppia anche perchè solitamente, tra una relazione e l’altra passa molto tempo. E a questa affermazione Caterina Balivo ha risposto: “Ma il tuo ipotetico fidanzato mica scappa…Io comunque non ci credo che tu hai periodi di magra…Ma chi ci crede? Un bel ragazzo come te…”

E Tommaso Zorzi, scherzando le ha detto: “Il prossimo che becco si faccia il nome del padre … D’altronde vengo da un periodo di 6 mesi passati al GF Vip e il Covid…”

E tutto il pubblico del Costanzo Show è scoppiato in una fragorosa risata.

A quel punto è intervenuto un altro ospite , Giuseppe Cruciani che ha detto: “Davvero? Ah vabbè…” .

Caterina Balivo parla del rapporto con il marito

Un po’ di tempo fa Caterina Balivo, ha parlato di come il marito, Guido Brera si comporta in casa e ha detto: “Non si occupa dei figli come me. Che siano le donne a pagare il prezzo più alto è un dato di fatto. L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

E poi: “Mi chieda se mio marito è maschilista: la risposta è no. Ma mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è sì”.

E, ancora: “Mi chieda se va ai colloqui con i maestri: la risposta è mai. La verità è che anche i migliori sono uomini moderni ma maschilisti. Il prossimo step è avere uomini moderni e basta: io insegno a mio figlio che il padre dovrebbe occuparsi di lui esattamente come la madre”.

