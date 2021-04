Matteo Bassetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Ho grande stima del prof. Galli. Cosa non rifarei? Avrei evitato qualche previsione”

“Nei confronti del professor Galli ho solo grande stima. Cosa non rifarei? Sinceramente avrei evitato di fare qualche previsione“. Così il direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. A proposito del dibattito tra virologi, spesso diventato troppo acceso e polarizzante nel corso di questo anno di pandemia, il professore ha dichiarato “stima e rispetto” nei confronti del direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano: “Seguo le sue pubblicazioni, i suoi lavori, è stato un grande infettivologo, ha fatto bene alla nostra materia. Abbiamo avuto e continuiamo ad avere, credo, idee diverse, ma non penso che sia giusto avere un pensiero unico, di tutti – ha spiegato Bassetti – Nella scienza si fanno delle ipotesi, poi si fanno degli studi e poi si arriva a delle conclusioni”. Il virologo genovese ha ammesso di aver sbagliato sulla seconda ondata, specificando però che “nella pandemia vince chi ha sbagliato meno“. Dall’altra parte, “sono stato il primo che ha predetto la terza ondata eppure non lo vado a dire – io ho predetto non solo quando sarebbe iniziata ma anche quando è finita – Non lo vado a dire e dico che, probabilmente, sulla seconda ondata ho sbagliato e l’ho riconosciuto”. Rispetto al passato, Bassetti ha ammesso di aver fatto qualche previsione di troppo, “spesso, come quelle del tempo, si finisce per sbagliare”, ma ha rivendicato il suo operato: “Rifarei tutto quello che ho fatto, nel senso che mi sono buttato anima e cuore con il gruppo che coordino, gli straordinari ragazzi che lavorano con me, a imparare a curare questa malattia“.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.