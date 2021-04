Spread the love











Sono passati ormai 22 anni dal tragico imprevisto che ha portato via per sempre il figlio di John Travolta, e l’attore lo vuole ricordare proprio nel giorno del compleanno del figlio Jett. Ecco il dolcissimo post che ha commosso tutti i fan sui social. È un giorno di grande dolore per l’attore di fama mondiale. […]

L’articolo John Travolta, sui social la dolce dedica per ricordare il figlio morto commuove proviene da Leggilo.org.

