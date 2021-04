interferenze-sul-voto-e-cyberattacchi,-washington-lancia-nuove-sanzioni-contro-mosca

Spread the love

L’amministrazione Biden ha annunciato sanzioni contro Mosca e l’espulsione di 10



diplomatici russi in risposta alle interferenze elettorali e al cyber attacco SoladWinds. Gli Stati Uniti hanno inoltre minacciatola Russia di ulteriori misure in caso di “escalation” nella destabilizzazione internazionale. Lo ha affermato la Casa Bianca, annunciando le nuove misure.

Il decreto firmato dal presidente Joe Biden consentirà di punire nuovamente la Russia, in modo da produrre “conseguenze strategiche ed economiche”, “se continua o



promuove un’escalation delle sue azioni di destabilizzazione internazionale”.

Il governo Biden aveva già sanzionato Mosca per l’avvelenamento e l’incarcerazione dell’oppositore russo Alekseij Navalnyj, ma il presidente americano aveva promesso di rispondere a tutte le azioni ostili del Cremlino. Posizione che, aveva ricordato ieri la Casa Bianca, ha ribadito anche nella sua seconda telefonata al presidente Vladimir Putin, pur proponendogli un summit in un Paese terzo per affrontare i problemi comuni.

L’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, è stato convocato al ministero degli Esteri russo dopo l’annuncio delle sanzioni. “Sarà una discussione dura per la parte americana”, ha fatto sapere la portavoce del ministero. La Russia risponderà all’espulsione dei suoi diplomatici dagli Stati Uniti, imposta dalla Casa Bianca ha dichiarato il presidente della Commissione Esteri della Duma di Stato, Leonid Slutsky. “La decisione di Washington di espellere diplomatici russi sarà seguita da una ritorsione significativa”, ha avvertito il deputato.

“Gli alleati della Nato sostengono e sono solidali con gli Stati Uniti che hanno annunciato azioni per rispondere alle attività destabilizzanti della Russia. Gli alleati stanno intraprendendo azioni individualmente e collettivamente per migliorare la sicurezza collettiva dell’Alleanza”, si legge in una nota dell’Alleanza Atlantica. “La Russia



continua a dimostrare un modello costante di comportamento destabilizzante, comprese le sue violazioni della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della Georgia, e



continua violazione, mancata attuazione ed elusione di numerosi obblighi e impegni internazionali”.