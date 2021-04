Iniziativa solidale di “Frutta Rey”, a Bra: frutta e verdura in omaggio per chi è in difficoltà economica

Un gesto di grande generosità.

“Frutta Rey”, l’attività commerciale di frutta e verdura (con sede in via Mascagni e boutique in piazza Carlo Alberto, a Bra) ha deciso di mettere in piedi un’iniziativa solidale.

“Se hai bisogno, ci siamo! Questa iniziativa è rivolta solo alle persone che stanno attraversando un brutto periodo economico nella città di Bra, perchè prima di essere aziende siamo persone. Aiutiamoci tra di noi! Nel nostro piccolo cerchiamo di fare il nostro, per uscire tutti insieme da questa pandemia che non ha tregua. Se hai bisogno o se qualche tuo parente ha realmente bisogno contattaci, omaggeremo con un po’ di frutta e verdura. Non approfittartene, un omaggio a chi non ne ha bisogno è un omaggio tolto a chi non avrà niente da mettere in tavola“, è il post pubblicato (su Facebook) dalla ditta braidese promotrice.