in-anteprima,-la-nuova-stagione-del-design-(capitolo-4)

Mi, Poltrona Frau

Eleganti e multitasking, emergono nel décor i mobili ambivalenti, che celano e svelano al contempo, suddivisi in più corpi dai materiali eterogenei. Come la doppia credenza della serie Mi, firmata per il marchio dal duo Neri&Hu: soluzione arredativa non convenzionale, che trae ispirazione dal duplice significato (“cercare” e “segreto”) del nome cinese “Mi”.