Il Paradiso delle Signore 5 Giuseppe incastra Irene?

Salvatore chiede a Giuseppe quando ha intenzione di fare il salto di qualità con il garage nella puntata 128 della stagione 5. Gli ha prestato del denaro, ma ha dei soci a cui rendere conto. Il padre ha intenzione di guadagnare i primi soldi e dargli qualcosa. Agnese chiede a Armando come sia andata la prima notte di guardia. Ha mal di schiena, ma non avrebbe dormito meglio stando a casa. Il suo è senso di giustizia. Non può sopportare che ci sia qualcuno che specula sul loro lavoro. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Giuseppe incastra Irene per la truffa che sta mettendo in piedi con Girolamo?

Irene è stata invitata a un evento della Fiera, ma non ha niente di adatto da mettere. Il vestito di seta verde è troppo vistoso secondo la Cipriani. Ha l’idea di prendere in prestito un abito della nuova collezione. Stefania cerca di dissuaderla: non si può fare!

Irene e Stefania sono al Bar per pranzo. La Colombo si fa giurare che non prenderà un abito dal Paradiso per l’evento della Fiera. Giuseppe sente parte della conversazione e scappa via. Dora e Anna raggiungono le colleghe; nel frattempo Giuseppe pensa alla prossima mossa.

Il Paradiso delle Signore 5 Armando e Gloria scoprono la verità sulla truffa?

Il Paradiso Delle Signore 5 Puntata 128: Irene Cipriani interpretata da Francesca Del Fa Credits Rai

Rocco dice ad Armando che le ragazze non avevano minimamente pensato che Nino potesse essere un seminarista. Mentre il giovane va a casa Giuseppe entra in magazzino. Chiede ad Armando se la Cipriani sia una persona fidata. Riferisce del discorso “un po’ strano” di Irene con Stefania. Ferraris assicura che non si possa fare quello che lui ha sentito: Irene vuole prendere un vestito da indossare in Fiera. Armando è sicuro che non sia così. Del resto, però, è vero, non si può escludere nessuno.

Armando riferisce a Gloria i sospetti su Irene. La Moreau non crede che sarebbe in grado. Sarebbe anche sciocco mettere a rischio il posto di lavoro. Secondo lei non è il caso di arrivare a conclusioni affrettate. Gloria pensa che Armando starebbe bene nei panni di Sherlock Holmes. La capo commessa vorrebbe avvisare Vittorio mentre Ferraris pensa che non sia il caso. Gloria chiede ad Armando se è sicuro di quello che fa nella scelta di dormire in magazzino. Se dovesse entrare qualcuno e dargli un colpo in testa? Armando la rassicura. Nel frattempo è meglio che lei tenga d’occhio Irene. Peccato che non sia lei la colpevole.

La verità viene a galla? Ecco cosa succede!