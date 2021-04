fedez-su-gasparri:-niente-politica-per-i-ferragnez

Spread the love

Fedez interviene nelle sue Instagram stories rispondendo a Maurizio Gasparri che ieri sera stava parlando dei Ferragnez in tv. Alle supposizioni di Gasparri che vorrebbero la coppia intenzionata a scendere in politica, Fedez risponde con molta ironia.

Ieri sera è andato in onda il talk show di Rete4 Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Tra gli ospiti, anche Maurizio Gasparri, che si è lasciato sfuggire delle supposizioni sui Ferragnez, secondo cui la coppia starebbe sondando il terreno per scendere in politica.

L’intervento del politico di Forza Italia non è tardato ad arrivare alle orecchie di Fedez, il quale è intervenuto in merito rispondendo a Gasparri con molta ironia.

L’intervento di Maurizio Gasparri

Durante la puntata di ieri di Zona Bianca, Maurizio Gasparri, ospite in diretta video, non si è risparmiato sui Ferragnez, che recentemente hanno espresso il loro dissenso sulla gestione dei vaccini in Lombardia.

Il politico di Forza Italia ha dispensato non pochi commenti ironici riguardo alla coppia e si è anche dilettato in un componimento in versi su di loro, volto a deriderli.

Durante la serata, è intervenuto sul rapper e sull’influencer presumendo un loro imminente ingresso in politica, e alla domanda del conduttore se stesse pronosticando una loro discesa in campo, Gasparri ha risposto:

“Non sto lanciando ipotesi, dico che quello che sembrerebbe assurdo sul piano della teoria, poi nella pratica si è già realizzato. Poi sul fatto che alcuni si impegnino a sinistra: mi dica lei se non siamo stati pieni di attori, intellettuali e cantanti che erano tutti a sinistra, ma questo già dal dopo-sessantotto. Non è una novità. Adesso i protagonisti sono questi, quarant’anni fa c’era De Gregori, che forse aveva qualche contenuto in più, però è sempre stato così.”

La risposta di Fedez

Fedez, che è stato prontamente informato sui commenti di Gasparri, risponde divertito la sera stessa con delle storie su Instagram:

"Mi hanno detto che su una trasmissione televisiva c'è Gasparri che parlava di me e mia moglie? Domani mattina mi dovrò svegliare e guardarmi cosa ha detto. Credo che sia uno dei risvegli peggiori che si possano avere. Però magari ha detto cose carine. Non credo, comunque. Mi dicono che si è parlato di un'ipotetica discesa in politica da parte dei Ferragnez. Allora, smarchiamo questa b***ta perché non è la prima volta che esce fuori: nella lista delle cose da fare che abbiamo io e mia moglie, penso che scendere in politica arrivi subito dopo diventare dei campioni di cricket professionisti e imparare a fare nuoto sincronizzato. Quindi, Gasparri, Gaspy, se mi stai vedendo, lo so che mi guardi di nascosto: tranquillo, nessuno ti vuole rubare il posto, stai tranquillo stai lì dove sei. Magari non starci troppo."

Poco dopo Fedez pubblica un’altra storia in cui chiede a Chiara Ferragni di tranquillizzare “Gaspy” sul fatto che non hanno intenzione di scendere in politica a prendere il suo posto. La moglie di Fedez risponde così:

“Sì Gaspy, è più probabile che scenda in politica Maty (Matilda, la cagnolina dei Ferragnez).”

Questa mattina, ancora altre Instagram stories ironiche di Fedez rivolte a Maurizio Gasparri: