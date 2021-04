Esame da avvocato, oggi l’ultimo sì alla Camera. Pronto pure il decreto attuativo

Spread the love











In arrivo il via libera condiviso dell’Aula alla conversione del Dl, anche Fratelli d’Italia ritira gli emendamenti. Perantoni, presidente della commissione Giustizia: «Trovata una buona soluzione». Dalle norme “secondarie”, che la ministra Cartabia firmerà nelle prossime ore, la risposta all’ultima incognita: domande per la prima prova uguali in tutta Italia o semplici linee guida per le subcommissioni

