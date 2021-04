Doc- Nelle tue mani, Sara, l’ex di Argentero fa alcune anticipazioni e dice “In corsia stavolta c’è …”

Spread the love











In queste ultime ore, è arrivata una notizia che ha fatto davvero tanto piacere ai fan della famosa Medical fiction di Rai 1. Stiamo parlando della serie intitolata Doc: nelle tue mani, con Luca Argentero. Ebbene, come abbiamo avuto modo di anticipare in queste ultime ore, sembra essere stata diffusa una notizia che ha già scatenato l’entusiasmo di milioni di spettatori. Ma di cosa si tratta?

Doc- Nelle tue mani, a maggio le registrazioni della seconda stagione

A maggio infatti dovrebbero iniziare le riprese della seconda stagione della fiction, che ha avuto un grande successo tanto da essere seguita da ben 8 milioni di telespettatori. Anche nella seconda stagione, ci sarà Sara Lazzaro che vestirà ancora una volta i panni di Agnese la direttrice sanitaria dell’ospedale ed anche ex moglie del protagonista della serie che come tutti sappiamo e Luca Argentero.

Le anticipazioni e le indiscrezioni dell’attrice Padovana Sara Lazzaro

In questi ultimi giorni, l’attrice Padovana Sara Lazzaro è stata intervistata e sembra che abbia rilasciato alcune importanti dichiarazioni e dato anche qualche anticipazione. «Il ritorno sul set per me sarà un doppio appuntamento sia con gli attori del cast, tra cui il padovano Pierpaolo Spollon, sia con il mio personaggio, Agnese», questo quanto dichiarato dall’attrice. Quest’ultima sembra abbia parlato abbondantemente proprio del suo personaggio, dicendo di interpretare un ruolo piuttosto complesso e stratificato, da una parte autorevole per via del suo incarico professionale e dall’altro sensibile per il fatto di essere una madre che purtroppo ha dovuto subire la perdita di un figlio molto piccolo. Agnese, il personaggio da lei interpretato, è una donna dalle mille sfumature, forte, determinata, ma nello stesso tempo anche fragile ed anche irrisolta. Il pubblico ha imparato a conoscere Agnese in questi mesi, ad amarla.

Nella seconda stagione della medical serie, il Covid sarà protagonista

Doc2 sarà ancora una volta incentrato sull’attualità e parlerà di ciò che avviene tra i reparti ed anche della vita privata dei vari protagonisti. L’attrice ha annunciato che in questa nuova stagione della serie, si parlerà inevitabilmente del Covid-19, e di conseguenza in questi mesi i protagonisti hanno dovuto prepararsi sul come funzionano oggi gli ospedali. L’obiettivo è anche informare e documentare gli italiani su quanto accaduto in questi mesi, mantenendo però un certo livello narrativo. “Durante la messa in onda della prima stagione molti sanitari ci ringraziarono per la nostra rappresentazione dell’ambiente medico oltre alla professione, perché sotto al camice ci sono persone con una loro vita. Il contesto della pandemia lo abbiamo sperimentato tutti in modo personale, con momenti di sconforto e resilienza, cercando strategie per andare avanti, e ci riconosceremo nell’umanità dei personaggi di “Doc 2” in un passaggio così drammatico”. Queste ancora le parole dell’attrice.

