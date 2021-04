can-yaman-si-cancella-dai-social,-cosa-succede?

Can Yaman è sparito dai social? Cosa è accaduto? Il suo profilo Instagram risulta essere stato cancellato. Attacco hacker o una eliminazione volontaria come aveva fatto tempo fa per Twitter? E i suoi 8 milioni di fan in tutto il mondo sono in apprensione. Che cosa può essere successo? Il giallo si infiamma.

Can Yaman non è più su Instagram. Il suo profilo non esiste più, non è più disponibile. Cosa è accaduto? Se lo stanno chiedendo le fan di tutto il mondo. Cosa potrebbe aver fatto arrabbiare l’attore turco per cancellarsi? Oppure è stata opera degli hacker? O c’è qualche altro motivo? Ecco cosa si dice a riguardo.

Yaman si nasconde dalle sue fan?

Ogni contatto del protagonista di DayDreamer con le sue follower è stato quindi cancellato. L’attore è sparito da Instagram, dove era seguito da oltre 8 milioni di follower, e con lui pure le sue foto sexy, i suoi post e le storie.

E se alcuni dicono che possa essere stato proprio lui a cancellarsi, altri non credono che abbia fatto questo “sgarbo” alle sue fan. Proprio con le sue follower la star turca ha intrecciato un dialogo quotidiano e un rapporto così stretto che sembra impossibile aver tagliato, senza nessuna spiegazione.

Can Yaman, profilo hackerato?

Poche ore prima di questa cancellazione da Instagram, come spiega Il Giornale, girava sul web la notizia di alcuni profili fake di Yaman che chiedevano soldi alle sue fan a nome dell’attore. Dopo il tam tam che si è sviluppato intorno a tali segnalazioni, sono subito partite le comunicazioni che avvertivano di non dar seguito a queste richieste. Altra ipotesi circolata è quella che vedrebbe proprio Instagram aver chiuso il profilo del “re delle soap” allo scopo di tutelare l’account ufficiale il divo turco.

Yaman, cancellazione volontaria per cercare la privacy?

Altra ipotesi: una cancellazione volontaria da parte di Yaman, come era accaduto in passato, per ritagliarsi un po’ di tranquillità, evitando così di leggere post al veleno contro di lui e contro la storia con Diletta Leotta. E il gossip vola. Anche perché la cancellazione arriva subito dopo la notizia secondo la quale Can avrebbe rinviato il matrimonio con la Leotta. Insomma, commenti non graditi dall’attore? Voglia di tranquillità? Ha litigato con la conduttrice di Dazn? Di ipotesi chi più ne ha, ne metta. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web mandando subito in tendenza il nome dell’attore.

