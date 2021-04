Spread the love

Maria Sciolla ved. Busso

Domani, giovedì 15 aprile alle 16, la città di Bra darà l’ultimo saluto a Maria Sciolla ved. Busso. Spentasi a 90 anni, conosciuta e apprezzata ex maestra elementare (non solo nella città della Zizzola ma, anche, in provincia di Cuneo). Funerali alla Parrocchia braidese di Sant’Antonino.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.