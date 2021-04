benvenuti-a-casa-di-andrea-trimarchi-e-simone-farresin-di-formafantasma

formafantasma

«Il nostro piccolo, magnifico levriero italiano è con noi da sette mesi ed è la nostra gioia. È un animale davvero speciale. Si è adattato ai nostri ritmi, gli stiamo insegnando a vivere nel nostro mondo. Diamo per scontato che un animale si adatti alla vita umana, ma in effetti è una specie diversa che in un certo modo cerca di comunicare con noi. Ci siamo commossi quando è arriva- to, nel vedere lo sforzo che faceva quella creatura di tre mesi che aveva come punto di riferimento una specie diversa dalla sua».

AndreaTrimarchi e Simone Farresin, Formafantasma