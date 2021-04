bellezza-all’avanguardia

La bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del tempo è vana, sosteneva Oscar Wilde. Ed è vero. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l’una dopo l’altra, le architetture cambiano forma e funzione, ma l’incanto per la bellezza non svanisce. Non possiamo spiegarla ma sappiamo riconoscerla, perché è una promessa di felicità che vanìfica ogni nostro criterio razionale. Nel mondo dell’interior design esistono oggetti che suscitano quella sensazione di stupore che si prova di fronte allo spettacolo della natura, non solo per effetto di una corrispondenza a canoni estetici sublimati da proporzioni armoniose, ma perché sono capaci di generare un sentimento di ammirazione nei confronti del processo creativo che li resi possibili. Soprattutto, però, la bellezza disprezza le complicazioni: non è figlia di un percorso utopico, ma di un cammino intellettuale leggibile e ripercorribile. Nell’arredamento d’interni il concetto contemporaneo di bello corrisponde a una configurazione allo stesso tempo effimera e concreta, raffinata ed esclusiva, ma lontana dallo show-off visto nel recente passato. È un nuovo e attraente approccio culturale, che spinge a orientarsi su complementi in grado di legarsi alla propria storia personale, arricchendosi di senso, significato, emozione: in termini più letterari, su mobili “contro cui la forza del tempo è vana”.

Un mood interpretato alla perfezione da Zanaboni, azienda specializzata nell’arredamento d’alta gamma in stile contemporaneo e moderno, che negli anni si è affermata come ambasciatore dei valori più eccellenti del made in Italy. I suoi prodotti sono opere uniche ed esclusive, intramontabili protagonisti di un’eleganza raffinata, frutto del sapiente lavoro dei maestri artigiani e della collaborazione con alcuni tra i più brillanti architetti affermati a livello nazionale ed internazionale. La nuova collezione moderna Zanaboni Edizioni nasce proprio dall’incontro con una coppia di creativi eclettici e curiosi, costantemente alla ricerca del nuovo e dell’inaspettato: Andrea Mamo e Lorena D’Ilio. L’approccio dello Studio Mamo è una sorta di ri-montaggio di materiali, un’attrazione verso texture e colori da miscelare come in un gioco: la ricerca dell’unicità che può fare la differenza. Hanno curato numerose home collection di brand della moda e hanno l’attitudine a lavorare sul global living, disegnando dall’arredo, alle luci, all’arte della tavola, alle collezioni tessili, oltre che realizzare, insieme ad artigiani, pezzi in edizioni limitate in diversi materiali. AD Italia li ha incontrati nello showroom milanese di Zanaboni, per una conversazione incentrata sul respiro delle nuove collezioni Edizioni e Contemporary che è cominciata con una domanda difficile: che cos’è il design?

“Per me il design è la ricerca del bello”, risponde Lorena, “dove il concetto principale è proprio quello della ricerca, che applico in ogni forma d’arte che realizzo. Mi piace l’idea di miscelare fonti e ispirazioni diverse, perché per me è divertimento, gioia di vivere. Ritrovo naturalezza nel dare forma alle mie astrazioni”.

“Per me invece è raccontare una storia intersecando linguaggi diversi”, aggiunge Andrea, “perché a volte il design non deve essere una sintesi, ma farsi contenitore di un racconto. La difficoltà principale di questo approccio è realizzare una sensazione comune fra il narratore e l’ascoltatore. Il divano Discovery della collezione Edizioni è l’emblema di questa visione. È stata una sfida perché secondo noi la separazione tra ciò che è dentro la casa e ciò che è fuori non ha più senso. In uno spazio astratto, ma unico, dobbiamo raccontare la stessa storia. Con forme ampie e sinuose e materiali come il midollino o il rattan e un’ispirazione orientale abbiamo cercato un’estetica diversa che prende dal mondo dell’esterno e lo veste di nuovo”.

Che sensazioni trasmettono le vostre creazioni?

“L’armonia”, continua Lorena, “un aspetto fondamentale nello spazio abitativo. E poi la leggerezza. Forme e tessuti dialogano fra loro, senza imporsi, con un approccio sartoriale che racconta il Dna Zanaboni. Non amo il living troppo presente, se aggiungo un pezzo importante devo subito bilanciarlo per alleggerire l’impatto”.

“È un linguaggio nuovo”, concorda Andrea, “perché il mondo di oggi è profondamente cambiato e anche nelle case signorili e importanti il lusso deve avere una cifra diversa, senza opulenza, che punta sul valore aggiunto, anche in termini di sostenibilità ambientale e umana. La casa non è più da esibire, ma da vivere in armonia con gli altri. Con Edizioni abbiamo voluto creare un piccolo mondo inserendo anche lampade che danno un nuovo senso alla luce ed elementi di alta decorazione, come sculture e pannelli realizzati da artisti straordinari”.

Questo linguaggio, reso evidente ma senza ridondanza anche nella Contemporary collection, coniuga e reinterpreta il classico e il moderno con un approccio innovativo che non dimentica la storia, e propone un’idea di bien vivre attraverso mobili e complementi in cui design, stile, materia, lavorazioni inedite e sartorialità seguono nuovi codici estetici. Come fosse un ampliamento culturale, che punta su cardini classici ma libera la creatività incernierandola su carattere e personalità per lasciare spazio a una natura contemporanea e, per questo, innovativa. L’accurata ricerca e l’unione armoniosa tra presente e passato concorrono a sviluppare una grammatica concettuale che interpreta le nuove esigenze dell’ambiente domestico, facendo trasparire – tra suggestioni Art Decò e contemporanee – la forte impronta del respiro internazionale e una solida base artigianale, abbinata a tecniche all’avanguardia e al design innovativo. Valori aggiunti, che conferiscono alle collezioni Zanaboni carattere e personalità ineguagliabili.