amici-20,-amore-al-capolinea:-l’indizio-schiacciante

Tante coppie all’interno della scuola di Amici 20, ma qualcuna si è anche sgretolata: l’indizio a riguardo è schiacciante

Martina e Aka7even (@Instagram)

È da un po’ di tempo che Martina ed Aka7even non si vedono più insieme, anche per parlare soltanto. L’ultima volta, infatti, risale a circa un mese fa quando, nello speciale su Prime Video, Maria De Filippi ha parlato con i due in merito ai litigi causati da Tommaso Stanzani. Quest’ultimo, molto amico della ballerina, ha trascorso molto tempo con lei e Luca si è sentito evidentemente trascurato. È a questo episodio, poco felice, che ricorre l’ultima immagine di loro due insieme.

Da quel momento in poi, dei due nessuna traccia, fino a quando ad Aka7even non è stato chiesto di scrivere delle barre sulla canzone Una donna per amico di Lucio Battisti.

Amici 20, è finita tra Aka7even e Martina Miliddi?

(@Instagram)

Nella puntata del daytime si è visto Luca in crisi con delle barre da scrivere, pertanto la sua maestra Pettinelli gli ha dato qualche consiglio su come rapportarsi alla canzone. “Pensa alla persona più importante della tua vita”, ha detto la maestra, “Mia mamma”, ha risposto Luca e la Pettinelli ha affermato: “Ricordati che nessuna donna sarà mai importante quanto lei, tu lo sai bene”.

Le parole chiave che hanno fatto pensare alla separazione tra Martina e Luca sono state: “Le donne passano e tu ne sai qualcosa. Ora tu stai soffrendo”. È rottura? Quanto detto dalla Pettinelli non lascia spazio a dubbi, sperando che il suo allievo riesca a trarre esperienza dalla sua sofferenza per poter scrivere le giuste parole su una canzone classica italiana.