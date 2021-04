La zuppa thai con pollo e latte di cocco è uno dei piatti più conosciuti della cucina thailandese. Il suo nome thailandese è Tom Kha Gai che vuol dire proprio zuppa di pollo ma, a differenza delle nostre classiche zuppe, questa zuppa è a base di latte di cocco e ha sapori fortemente agrumati grazie agli ingredienti come il lemongrass (la citronella), il galangal (lo zenzero thailandese) il lime e le foglie di kafir lime. A differenza degli altri piatti tipici thailandesi, questa zuppa non è piccante ma si presenta come una leggera vellulata con un sapore salato ma anche dolce e agrumato.

Una delle spezie fondamentali in questa zuppa è il galangal, tipico della cucina tailandese e indonesiana, una radice con un odore pungente e un gusto dolce. Viene tuttora utilizzato anche in medicina, per le sue proprietà antinfiammatorie ed espettoranti. Lo si trova nei supermercati etnici, ma se così non fosse, potete sostituirlo con lo zenzero grattugiato.

Altro ingrediente fondamentale sono le foglie di kafir e la citronella, ma anche queste potete trovarle nei supermercati etnici o online, se però non le trovaste o voleste usare qualche ingrediente più mediterraneo, andranno bene le foglie di melissa e un po’ di scorza di limone bio.

Ultimo, ma non da ultimo, la salsa di pesce, anche questa può essere sostituita, con della salsa di soia, assicuratevi però che sia la versione Thai.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti + 10 minuti di marinatura



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

70 g Pollo tagliato a pezzetti

4 cucchiai di salsa Pesce

Pepe

200 ml Latte Di Cocco

200 ml Brodo di Pollo

2 gambi Citronella tagliando solo la parte bianca iniziale (circa 5 fettine per gambo)

6 fettine Galangal

5 foglie Kaffir Lime

2 cucchiai Zucchero

1-2 succo Lime

Coriandolo

Preparazione

Per preparare la ricetta della zuppa thai con pollo e latte di cocco, cominciate con il far marinare, per circa 10 minuti, il pollo gia tagliato a pezzetti con due cucchiai di salsa di pesce e spolverate con il pepe.

Intanto, in un pentolino unite il brodo, il latte di cocco, il galangal (o lo zenzero), il lemongrass e le foglie di lime e portate a ebollizione.

Aggiungete il pollo, la salsa di pesce, succo di lime e lo zucchero e cuocete per 10-15 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Aggiustate di salsa di pesce, lo zucchero e il succo di lime per raggiungere il sapore che più gradite.

Servite la zuppa calda aggiungendo a piacere foglie di coriandolo.