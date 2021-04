un-diffusore-per-auto-che-profuma-di-estate-italiana

Si chiamano “Buongiorno”, “La casa sul lago”, “Oh, l’Amore”, “Aperitivo in terrazza”, ma anche “Fico di Amalfi” e “Mirto di Panarea” e i loro nomi evocano delle destinazioni e delle situazioni per le quali chiunque afferrerebbe le chiavi della macchina in cinque minuti e si metterebbe al volante impaziente di raggiungere la meta. Acqua di Parma e Poltrona Frau presentano all’interno della collezione Airound il nuovo diffusore per auto, unendo la cultura del profumo a quella della pelle e del design, con un inconfondibile stile italiano. Il risultato è un elegante oggetto di design che offre un’esperienza sensoriale progettato dal pluripremiato duo di designer GamFratesi.

Tuala Hjarnø @gamfratesi

Il diffusore per auto firmato Acqua di Parma e Poltrona Frau unisce purezza formale e materiali di alta qualità a prestazioni e composizioni olfattive uniche. Di forma circolare, evocativa delle cappelliere gialle che hanno fatto la storia di Acqua di Parma, il diffusore è dotato di una leather case in pelle Frau con con impressi a caldo i loghi dei due brand, mentre il corpo interno contiene i refill delle essenze.

Tuala Hjarnø @gamfratesi

Le diverse profumazioni sono incapsulate in speciali “perle” a base di polimeri che non contengono alcool né solventi e sono racchiuse a loro volta in refill che possono essere sostituiti scegliendo la fragranza preferita per ogni viaggio e spostamento. Per diffondere il profumo all’interno dell’abitacolo, è sufficiente agganciare il diffusore alla griglia di areazione e premere il tasto “on”.

Tuala Hjarnø @gamfratesi

È possibile caricare il Diffusore scegliendo fra nove composizioni della Maison: Luce di Colonia, Buongiorno, “La Casa sul Lago”, “Oh, l’Amore”, “Aperitivo in Terrazza” e “Profumi dell’Orto”, evocative dei più tipici momenti italiani. “Arancia di Capri”, “Fico d’Amalfi”, “Mirto di Panarea”, per ritrovare anche in viaggio il respiro dei magnifici paesaggi del Mediterraneo italiano. Originali suggestioni olfattive anche per la fragranza “Milano”, firmata da Poltrona Frau ed evocativa, con le sue note moderne e sofisticate, della capitale del design.