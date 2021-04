temptation-island,-sofia-calesso:-una-gaffe-con-photoshop

Spread the love

Sofia Calesso è una delle ex concorrenti di Temptation Island che, nel corso dei mesi, ha fatto parlare spesso di sé. Una ragazza molto diretta e sincera, la perugina in queste ore ha commesso un peccato di vanità, calcando un po’ troppo la mano con Photoshop. Uno scatto piccante con il suo ragazzo Alessandro ha qualcosa che non va!

Sofia Calesso è una delle concorrenti di Temptation Island; nonostante una fugace partecipazione al reality con il suo ragazzo Alessandro Medici, la perugina è rimasta nel cuore di moltissimi fan.

Dopo l’esperienza televisiva, Sofia è stata protagonista di diversi scontri tramite i social, anche con ex colleghi di reality; uno dei personaggi con i quali Sofia ha sicuramente meno rapporto è Carlotta Dell’isola.

Un’intervista rilasciata pochi mesi fa la vedeva fermamente convinta del fatto che l’ex gieffina fosse stata raccomandata da Alessia Marcuzzi, sia nella sua esperienza a Temptation e sia al Grande Fratello Vip.

Nonostante tutto, compresi i problemi sentimentali con il suo Alessandro avuti a Temptation, adesso tra di loro splende il sole; peccato che in una piccante foto che li ritrae insieme ci sia un dettaglio particolare.

Sofia Calesso esagera con Photoshop

Una foto che ritrae Sofia in Costume con il suo Alessandro; mentre il compagno è totalmente nudo con indosso un solo asciugamano per coprire i genitali, Sofia è in costume.

Nella foto notiamo un eccesso di utilizzo di uno degli strumenti più comuni di Photoshop, ossia “sposta a sinistra“; attraverso questo tipo di strumento, il programma di fotoritocco più famoso di sempre, permette di snellire alcune linee.

L’unico problema è che, abusando di questo elemento, l’ambiente circostante appare deformato, svelando l’arcano. Un “peccato” di vanità che Sofia, come molte altre ragazze, ha commesso in maniera sicuramente bonaria.

In una società che propina gli stessi standard di bellezza, anche la vivace perugina si è lasciata andare ad un utilizzo eccessivo del fotoritocco.