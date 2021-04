tempesta-d’amore-26-aprile-2-maggio-2021-anticipazioni-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 26 aprile-2 maggio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 26 aprile-2 maggio 2021? Parliamo della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19:35 circa.

Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

continua a leggere dopo la pubblicità

Christoph Droga Ariane In Tempesta D’amore Credits: Das Erste

Nelle prossime puntate Selina e Christoph si dirigono eleganti a un ballo di beneficenza, ma l’arrivo improvviso di Ariane rovina la loro serata. Così l’indomani Christoph decide di essere onesto con Selina rivelandole tutti i dettagli sul suo accordo con Ariane, ma Selina lo mette sotto pressione…

Nel frattempo Franzi non riesce più a immaginare di lavorare con Steffen, così pensa di poter acquistare “Spatzl” da lui. Peccato però che il ragazzo non risponda proprio alla sua proposta. Anzi, quando più tardi è Tim a proporsi di aiutare Steffen, quest’ultimo reagisce gelosamente minacciando di lasciar morire il progetto!

Scopriamo inoltre che Cornelia rimane sconvolta dalla risposta di Robert che le spiega di non poter mai ricambiare i suoi sentimenti. Così Robert va via senza salutare nessuno, nemmeno Werner che finalmente comprende l’importanza di una riconciliazione con suo figlio.

continua a leggere dopo la pubblicità

Più tardi Christoph riesce ad ottenere un siero della verità tramite il dr. Schulz, con il quale vuole convincere Ariane a confessare la verità sull’attacco sventato della bomba. Così Christoph, con l’aiuto di Tim che vede in Ariane un pericolo per sé e per Franzi, riesce a mescolare l’agente nell’acqua per lei. Ariane confesserà tutto? La verità è che sotto l’influenza del siero della verità, Ariane ha una visione di Karl al quale chiede subito perdono.

Prima però che Christoph possa ottenere di più da Ariane, l’arrivo di Selina interrompe ogni cosa. A complicare le cose è anche Franzi che, venuta a conoscenza del coinvolgimento di Tim nella losca faccenda, dà inizio a una dura discussione con il fidanzato. Riusciranno alla fine a perdonarsi? Nel frattempo Ariane capisce di essere stata ingannata, e organizza subito una nuova pericolosa trappola per il suo acerrimo nemico.

Ti potrebbe interessare anche…

continua a leggere dopo la pubblicità