Supervivientes, Valeria Marini intossica altri naufraghi con del cibo: ecco cosa è accaduto

Questa notizia riguardante Valeria Marini e la sua nuova avventura in Honduras ha davvero dell’assurdo. La showgirl sarda, infatti, è approdata nel cast di Supervivientes, il corrispettivo spagnolo della nostra Isola dei Famosi.

Del cast del format spagnolo, Valeria Marini è l’unica ad aver già affrontato un reality di sopravvivenza (lei ha già fatto parte della versione italiana dell’Isola dei Famosi). Così, durante la prova ricompensa, avrebbe convinto gli altri naufraghi a prendere alcune uova. Uova comprate con un esiguo budget a disposizione della ciurma per acquistare beni di prima necessità.

Ebbene, la scelta di Valeria Marini si sarebbe rivelata un clamoroso buco nell’acqua. Perché? Perché nonostante le uova fossero sicuramente un bottino molto ricco, i naufraghi non avevano mezzi per cucinarle. Cosa avrebbe fatto, alla fine, Valeria? Avrebbe convinto altre 2 naufraghe a mangiare un uovo crudo con lei. Pessima idea: l’uovo si sarebbe rivelato marcio.

Le 3 concorrenti si sono subito sentite male, in preda a conati di vomito. Così il resto del gruppo avrebbe deciso di gettare le uova rimaste. Come riportato da Biccy.it, Valeria Marini avrebbe poi cercato di rimediare provando a catturare dei granchi fra gli scogli. Ma una volta in acqua sarebbe stata attaccata dalle meduse.