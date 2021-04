racconti-di-case-in-tempi-di-pandemia

AD: Che cos’è che fa una casa, per lei?

AB: Uno zerbino. Cioè la dialettica tra dentro e fuori. Con la pandemia è venuta meno, ma ha rivelato che non c’è casa senza ciò che non è casa.

AD: E che cos’è casa, per lei?

AB: In generale è casa quando l’architettura racconta anche il paesaggio, disponendosi a forma di natura. Per me, è casa dove ho una finestra (per vedere il cielo) e uno spazio raccolto.