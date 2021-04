nel-nulla:-una-casa-in-cemento,-legno-e-vetro-«dove-ululano-i-coyote»

Nel deserto del Mojave, un altopiano a circa 160 chilometri da Los Angeles, sorge il Joshua Tree National Park, una delle mete del turismo wild più famose degli Stati Uniti. È proprio qui che la designer Mila Morris e la sua partner Jøna Maaryn hanno costruito Le Chacuel, la casa dove vivono part time. «Il deserto è sereno, la natura esorbitante. Non abbiamo molti vicini, ma tantissima terra e spazio a perdita d’occhio. La nostra casa si affaccia su un canyon dove vivono migliaia di creature». Da qualche tempo, Mila stava cercando un terreno sul quale costruire qualcosa di speciale. Si sarebbe occupata personalmente dei lavori. Quando le si è presentata l’occasione di acquistare un appezzamento a Yucca Valley non se l’è lasciata sfuggire.

La “camera con vista sul canyon” è una camera da letto isolata con porte di vetro.

Sul posto sorgeva una struttura fatiscente della quale ha mantenuto solamente il pavimento in cemento: «Volevo che tra lo spazio interno e la natura esterna non ci fosse alcuna separazione». Per la struttura in legno non è stato utilizzato nessun prefabbricato. Il corpo principale, a un unico piano, ha una piccola dépendance, che è una delle attrazioni della casa: si tratta di una minuscola camera da letto che le proprietarie chiamano «la stanza con vista sul canyon».

La piscina e la panca sono disegnate da Mila Morris. I lettini e le sedie in fondo da Jøna Maaryn.

Racconta Mila che la parte più difficile del costruire in un posto così particolare è stata la mano d’opera, e che l’incontro con Jøna Maaryn si è rivelato fondamentale. La donna, un’artista-designer originaria del Texas occidentale, aveva infatti alle spalle una lunga esperienza di lavori manuali: nel 2013 aveva avviato, a Marfa, un’azienda di mobili dei design, la Cast + Crew, nel 2015 aveva imparato l’arte della saldatura e aveva anche preso parte alla costruzione di Arcosanti, la città-utopia che sorge in Arizona.

La cucina, completamente ridisegnata da Mila Morris, che ha rimosso il soffitto basso, esponendo le capriate. Gli sgabelli sono progettati e costruiti da Jøna Maaryn con sedili in cemento rinforzato in fibra di vetro e dettagli in ottone.

Si sono incontrate quando Mila stava per terminare la costruzione della casa per dedicarsi agli interni. La sua intenzione era quella di mantenere alcuni pezzi antichi ritrovati in loco e affiancarli al minimalismo della nuova abitazione. Jøna era della stessa idea, e così hanno finito per suddividersi i compiti: Mila si sarebbe occupata delle superfici permanenti, compresi i letti, mentre Jøna avrebbe progettato tutti i mobili in acciaio, tra i quali gli sgabelli della zona bar, le sedute, la base del tavolo e persino i bastoni delle tende. Gli interni sono stati realizzati tutti su misura, dai lavelli di marmo alle graniglie, mentre le pareti sono intonacate a calce. Trattandosi di una ristrutturazione, non è stato possibile costruire a zero impatto ambientale, ma in fase di lavorazione si è cercato di utilizzare, quando possibile, materiali ecosostenibili.

La piscina con acqua salata (riscaldata) e la pool house.

Gli oggetti presenti all’interno delle stanze provengono da varie parti del mondo e, in molti casi, sono antichi: entrambe le proprietarie, infatti, credono nel concetto di wabi-sabi, una tradizione estetica orientale fondata sull’accettazione della transitorietà e dell’imperfezione delle cose. Secondo questa visione, gli oggetti racchiudono dentro di sé un’«anima» che permane anche col trascorrere del tempo. Per quanto riguarda l’illuminazione, è stato scelto di mantenerla il più naturale possibile grazie anche alle porte scorrevoli in vetro e alle finestre panoramiche dalle quali è possibile seguire i mutamenti della natura.

La sala, con il camino e il divano progettati da Mila Morris. Le sedie sono state disegnate da Jøna Maaryn.

Per la notte, invece, sono stati predisposti tanti piccoli punti luce per creare un’atmosfera di relax soffuso. Altra meraviglia della tenuta, che saltuariamente viene data in affitto per matrimoni ed eventi speciali, è la piscina, costruita direttamente da Mila senza l’aiuto di un’impresa edile. La posizione, nel punto in cui la spianata che fronteggia lo stabile sta per lasciare il posto alla prima fila di alberi di Joshua, è stata scelta per un duplice motivo: essere visibile dall’interno della casa e, una volta immersi, poter godere della vista sul canyon, «dove volano gli uccelli e ululano i coyote».

Esemplari centenari di Joshua Tree, specie in pericolo ovunque.

