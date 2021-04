michelle-hunziker-dopo-le-accuse-di-razzismo-contro-i-cinesi,-chiede-scusa-e-dice-…

Spread the love











In queste ore sono arrivate le scuse ufficiali della nota conduttrice svizzera Michelle Hunziker, in seguito alla gag che l’ha vista protagonista a Striscia la notizia, con Gerry Scotti. Ma cosa è accaduto?

Striscia la notizia, la gag di Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Ebbene si, sembra che la nota conduttrice molto amata dai telespettatori italiani, sia stata protagonista di uno sketch piuttosto ironico e simpatico, insieme a Gerry Scotti. Questo è stato mandato in onda da Striscia la notizia, ma sembra che in qualche modo abbia urtato la sensibilità della cultura cinese, che si è sentita in qualche modo offesa. Gerry e Michelle hanno messo in scena questa una gag con un obiettivo ben specifico, ovvero lanciare un servizio dell’inviato Pinuccio, corrispondente da diverso tempo in Cina, per occuparsi di un servizio riguardante la gestione della sede Rai di Pechino. Ma cosa ha scatenato la rabbia del popolo cinese?

Il popolo cinese offeso dalla gag

Ebbene, sembra che i due conduttori abbiano utilizzato la L per fare dell’ironia, visto che come tutti sappiamo i cinesi madrelingua pronunciano la R con la L. Ma non è stato soltanto questo a scatenare l’ira del popolo cinese, ma anche il fatto che ad un certo punto Gerry e Michelle, abbiano anche portato le dita agli occhi, simulando gli occhi a mandorla che sono tipici delle persone orientali. Questo sketch, da una parte ha tanto divertito i telespettatori, ma dall’altra parte è sembrato piuttosto offensivo e considerato anche di cattivo gusto, nei riguardi della cultura cinese. Molti sono stati i social che hanno parlato di questo sketch che hanno posto l’attenzione su questo fatto, che ha destato parecchio scalpore, tanto che è dovuta intervenire la stessa Michelle Hunziker. La conduttrice Svizzera ha voluto Infatti scusarsi personalmente per il servizio mandato in onda a Striscia la notizia e lo ha fatto attraverso le sue Instagram Stories.

Le scuse di Michelle Hunziker

In questo post la conduttrice ha anche spiegato di aver da sempre insegnato alle sue figlie di scusarsi, quando seppur intenzionalmente, si fa del male a qualcuno. Ovviamente questo ragionamento vale anche per lei e di conseguenza dopo aver capito di aver sbagliato ha voluto fare un passo indietro e fare le sue scuse, dicendo anche che non era assolutamente sua intenzione ferire il popolo e la cultura cinese. Da sempre Michelle infatti si è battuta contro ogni tipo di discriminazione e di violenza e per questo motivo, ci ha tenuto a fare le sue scuse.

