Leonardo avrà una seconda stagione

Leonardo 2 si farà?

Leonardo 2 ci sarà? Si conclude martedì 13 aprile con la quarta e ultima puntata in onda su Rai 1 la serie evento prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions.

Creata da Frank Spotnitz (I Medici) e Steve Thompson (Doctor Who), per la regia di Dan Percival (I misteri di Pemberley) e Alexis Sweet (Don Matteo), la serie in otto episodi racconta la vita di Leonardo Da Vinci (Aidan Turner), figlio illegittimo di un notaio e sin da giovane contraddistinto da un’insaziabile curiosità che lo porterà a spaziare tra arte, scienza e tecnologia.

Nel raccontare la vicenda umana dietro al mito del genio, Leonardo è la storia di un’Italia che si accinge ad inaugurare una delle sue epoche culturalmente più fertili, il Rinascimento. Al fianco di Turner nel cast della serie troviamo anche Giancarlo Giannini, Matilda De Angelis, Freddie Highmore, Carlos Cuevas e James D’Arcy.

Aidan Turner nei panni di Leonardo in Leonardo. Credits: Angelo Turetta/Lux Vide/Rai Fiction.

Ci sarà una seconda stagione di Leonardo? Al momento giungono conferme ufficiali in merito al suo futuro. Ne ha parlato il produttore Luca Bernabei, ai microfoni di RTL 102.5. “Ci sarà una seconda stagione che racconta di un Leonardo segreto a Roma”, ha raccontato Bernabei.

Nel corso della conferenza di presentazione della serie, Luca Bernabei di Lux Vide aveva confermato l’intenzione di realizzare una seconda stagione di Leonardo: “Ci stiamo pensando, l’abbiamo proposto” aveva dichiarato Bernabei ai giornalisti collegati. Successivamente sempre Bernabei, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, aveva confermato che Rai aveva manifestato l’interesse per una continuazione. “La Rai ci ha chiesto la seconda stagione” aveva dichiarato il produttore.

A rigor di logica, il racconto di Leonardo, a fronte della ricchezza di materiale da cui attingere tra le sue invenzioni e la sua vicenda umana, è stato molto probabilmente congegnato per proseguire oltre i primi otto episodi.

Il successo delle tre stagioni I Medici, che internazionalmente sono stati distribuiti da Netflix, potrebbe avere convinto i produttori a non fermarsi ad un solo atto con Leonardo.

Difficile pensare che una produzione contraddistinta da un così ampio respiro europeo, e che coinvolge anche la spagnola RTVE, potesse giungere al termine dopo una sola stagione.

Leonardo è inoltre il primo progetto a guida italiana dell’Alleanza tra i grandi broadcaster pubblici dell’Europa continentale, ovvero Rai, la tedesca Zdf e France Télévisions, nata con l’obiettivo di sviluppare in comune accordo serie televisive innovative e di qualità, basate sulla cultura e i valori europei, che possano competere a livello globale e rivolgersi a un pubblico internazionale.

Tra le altre serie realizzate all’interno di questo accordo ci sono l’italiana Sopravvissuti, il remake de Il giorno del mondo in 80 giorni e il thriller Mirage.