isola-dei-famosi:-daniela-martani-commenta-l’eliminazione-di-drusilla-gucci-e-lancia-una-stoccata-ad-andrea-cerioli

L’Isola dei Famosi ha salutato, con l’eliminazione di ieri sera, la sua naufraga più misteriosa: Drusilla Gucci.

La discendente del patron Gucci non ha superato la nomination contro Andrea Cerioli che è stato salvato dal 58% del pubblico.

Drusilla non era interessata a sostare nel limbo di Playa Esperanza in attesa di rientrare in gioco e così la sua eliminazione si è del tutto cristallizzata.

Su Instagram, una ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto commentare la decisione del pubblico e contestualmente lanciare una stoccata ad Andrea Cerioli; stiamo riferendoci a Daniela Martani che in questi termini si è espressa sul concorrente:

“Noooo non capite niente. Cerioli doveva uscire è odioso.”

Non è la prima volta che Daniela Martani si scaglia contro Andrea Cerioli: in una recente diretta instaurata con Akash Kumar era stata proprio la ex hostess di Alitalia ad aprire il fuoco per prima lanciando alcune aspre provocazioni: