incendio-di-una-canna-fumaria-a-morozzo:-intervento-notturno-dei-vigili-del-fuoco

Spread the love

I Vigili del Fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo sono stati chiamati all’intervento nella serata di ieri (13 aprile), per via di un incendio divampato all’interno di una canna fumaria di un’abitazione a Morozzo, in frazione Trucchi.

L’intervento, scattato attorno alle 22.50, è durato all’incirca fino alle 00.30 di questa notte, permettendo ai soccorritori di mettere in sicurezza la canna fumaria e di far raffreddare il camino. Fortunatamente, le fiamme non hanno coinvolto l’abitazione.

Sul posto, come detto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, con cestello e autoscala, e i Vigili del Fuoco di Morozzo.