Spread the love











Flavio Briatore festeggia i suoi 71 anni con un pranzo al ristorante in compagnia della ex moglie e del figlio Nathan Falco. Flavio Briatore ha compiuto 71 anni. L’imprenditore come è noto ama i grandi festeggiamenti e anche quest’anno non si è fatto mancare proprio nulla. Per celebrare il suo compleanno ha deciso di organizzare un pranzo […]

L’articolo Flavio Briatore spegne 71 candeline a fianco della ex Elisabetta Gregoraci proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...