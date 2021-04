Il crumble di verdure al forno è un perfetto intermezzo per un pranzo importante, oppure può diventare uno sfizioso antipasto, se preparato in piccole monoporzioni.

Il crumble salato si ispira al famoso dolce anglosassone e prevede, al posto della frutta, uno strato di verdure saltate in padella e poi coperte da un semplice impasto sbriciolato, composto da burro, farina e Parmigiano Reggiano o Pecorino. In forno, il crumble diventa fragrante e friabile e le verdure si insaporiscono, restando belle umide.

Si dice che la ricetta del crumble derivi dai razionamenti che subì la popolazione inglese durante la seconda guerra mondiale, nell’impasto sbriciolato infatti finiva pane avanzato, fiocchi d’avena e molto altro cibo di recupero. Inoltre la ricetta del crumble è utile per consumare la frutta già troppo matura per essere mangiata cruda. Anche in Inghilterra si fa una versione salata del crumble, ma a differenza di quella illustrata qui, il ripieno è sempre accompagnato dalla carne macinata.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per il ripieno:

200 gr Broccoli siciliani

200 gr Broccoli romani

3 Cipollotti piccoli

10 Pomodorino ciliegino

Per il crumble:

120 gr Farina 00

30 g Parmigiano Reggiano

4-5 rametti Maggiorana

70 gr Burro

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del crumble di verdure al forno, pulite le verdure, lavatele bene e tagliate a cimette i cavoli, a metà i pomodori e affettate grossolanamente i cipollotti.

Scaldate 3 cucchiai di olio in una padella e fate rosolare il cipollotto.

Aggiungete le verdure, prima i broccoli e poi i pomodori.

Salate e pepate e fate insaporire per pochi minuti.

Distribuite le verdure in una pirofila da forno e aggiungete qualche fogliolina di maggiorana.

In una ciotola mettete la farina, con il burro freddo a pezzettoni, il formaggio grattugiato e la maggiorana tritata.

Lavorate tutti gli ingredienti velocemente con le mani fino a ottenere un composto a briciole.

Distribuitelo nella teglia sopra alle verdure, ed infornate il tutto, in forno caldo a 180° C, cuocete per 30 minuti circa.

Appena lo vedete bello dorato sfornatelo e servitelo subito.