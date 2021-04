Coronavirus, aggiornamento 14 aprile, 85 decessi e 2.153 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Spread the love

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138).

A fronte di 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi (4,2%).

I guariti/dimessi sono 3.345.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 50.487 (di cui 32.239 molecolari e



18.248 antigenici) totale complessivo: 8.773.329



– i nuovi casi positivi: 2.153 (di cui 120 ‘debolmente positivi’)



– i guariti/dimessi totale complessivo: 669.980 (+3.345), di cui 4.956 dimessi e 665.024 guariti



– in terapia intensiva: 781 (-6)



– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.589 (-138)



– i decessi, totale complessivo: 31.994 (+85)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 550 di cui 221 a Milano città;



Bergamo: 173;



Brescia: 367;



Como: 146;



Cremona: 89;



Lecco: 79;



Lodi: 48;



Mantova: 125;



Monza e Brianza: 148;



Pavia: 108;



Sondrio: 57;



Varese: 212. (LNews)