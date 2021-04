chiara-ferragni-e-fedez,-nuova-avventura:-pubblico-al-settimo-cielo

Spread the love

Chiara Ferragni e Fedez sbarcheranno su Amazon Prime con un nuovo progetto che li vedrà uniti. La notizia manda i fans al settimo cielo

Fedez e Chiara Ferragni (photo Getty)

Dopo le esperienze televisive che Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto ognuno per conto proprio, questa volta la bellissima coppia approderà in televisione con un docureality incentrato sulla coppia.

Difatti, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, i Ferragnez sbarcheranno insieme su Amazon Prime. Come è noto, il gruppo americano è già in ottimi rapporti con il rapper ma questa volta ha in serbo un bellissimo progetto che li vedrebbe fortemente uniti anche nel lavoro.

La seguitissima coppia conta oltre 35 milioni di followers in due sui social, ed è proprio qui che si raccontano e si fanno apprezza quotidianamente così come sono: unici e innamorati! Dei Ferragnez sappiamo praticamente tutto, o quasi. Hanno da sempre reso partecipi i loro fans mettendosi a nudo e mostrando i loro splendidi figli Leone e Vittoria. Ma cosa c’è da sapere ancora sulla loro vita?

La Ferragni e Fedez sbarcano con un docureality su Amazon Prime

Fedez e Chiara Ferragni con il loro primogenito Leone (Instagram)

Della bellissima coppia Ferragni-Fedez sappiamo tantissime cose, i due infatti ci hanno da sempre resi partecipi della loro vita privata. Ma a breve li vedremo uniti anche nel lavoro, difatti, sbarcheranno su Amazon Prime con un docureality incentrato sulla coppia.

Per il momento però non ci è dato sapere cosa avranno ancora da svelare i Ferragenz, ma sicuramente Amazon Prime punterà sulla coppia che è da sempre una grande potenza ed interessa al pubblico italiano e non solo.

A parlare di questo nuovo progetto dell’amatissima coppia, è stato anche Santo Pirrotta. Come ha riportato il giornalista, la Ferragni e Fedez saranno ripresi da più telecamere posizionate nel loro appartamento di Milano. Ma non solo, gli occhi elettronici saranno presenti anche nelle automobili. Siamo tutti in attesa e curiosi di vedere questo nuovo prodotto di Amazon.