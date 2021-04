Champions League, PSG e Chelsea in semifinale in attesa delle altre due qualificate: emozioni a catena tra i parigini e il Bayern Monaco



(Getty Images)

Rivincita del PSG che rimane in corsa per la Champions League 2021 mentre i campioni in carica del Bayern salutano prima di arrivare a Instanbul. Quella di Parigi è stata partita bellissima e viva sino alla fine, con la qualificazione in bilico.

Nel primo tempo meglio il Paris Saint-Germain che ha colpito tre fra pali e traverse con Neymar sprecando altre occasioni. Ma nel finale un colpo di testa di Choupo-Moting, ex di giornata, ha riaperto i conti. Il Bayern ha avuti diverse chances per raddoppiare e quindi ribaltare il discorso qualificazione, ma Navas e un po’ di sfortuna hanno negato il miracolo.

Molto meno spettacolo ed emozioni con il contagocce in Chelsea-Porto 0-1. I londinesi hanno contenuto bene, forti del 2-0 maturato all’andata, e tornano in semifinale di Champions League a sette anni di distanza dall’ultima volta. Per i portoghesi la soddisfazione del gol di Taremi al 93′.

(Getty Images)

Il quadro delle semifinaliste sarà completato domani, 13 aprile con gli ultimi due quarti di finale. Da una parte Liverpool-Real Madrid, con la squadra di Klopp che deve rimontare dopo l’1-3 dell’andata (la vincente giocherà con il Chelsea). E dall’altra Borussia Dortmund-Manchester City con gli inglesi che una settimana fa avevano vinto 2-1. Chi passa avrà il PSG.