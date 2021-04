Ingredienti

300 g patate

12 fette di pancetta affumicata o bacon

125 g Piave Dop mezzano

timo

maggiorana

germogli misti

Piave vecchio

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 1 h 30 min Livello: Facile Dosi: 6 persone

Per preparare la ricetta dei bocconcini di patate e Piave nella pancetta, lessate le patate con la buccia per circa 40 minuti. Pelatele, schiacciatele e mescolatele, ancora calde, con il Piave mezzano grattugiato con la grattugia a fori larghi, 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di timo e maggiorana tritati, una manciata di germogli sminuzzati e sale.

Formate con il composto, freddo, degli gnocchi da circa 30 g ciascuno.

Disponete le fette di pancetta a croce, sul piano di lavoro, e al centro di ciascuna ponete uno gnocco. Rimboccatevi le fette di pancetta, avvolgendoli, poi trasferiteli in una teglia foderata di carta da forno, con la giuntura delle fettine verso il basso.

Infornateli sotto il grill a 200 °C in modo che la pancetta si abbrustolisca velocemente, prima che il formaggio degli gnocchi si sciolga troppo.

Servite i bocconcini appena sfornati, completandoli con riccioli di Piave vecchio e, a piacere, lattughini misti.