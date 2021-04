amici-20,-emanuele-filiberto-bomba-sul-programma:-”-maria-non-vuole-che-noi-giurati-…”

Spread the love











Amici sta proseguendo tra i day time e i serali e le vicende che si intrecciano tra le liti tra i professori, le frecciatine più o meno velate che si lanciano, le sfide e le vittorie, danno al programma quel sale che lo distingue da tutte le altre trasmissioni e che, per questo, è amatissimo e seguitissimo. A condurlo c’è, come al solito, Maria De Filippi che segue tutto e organizza tutto nei minimi dettagli e, sia i ragazzi che i professori che i giurati la amano e la rispettano profondamente.

Pio e Amedeo, che sono ospiti fissi del programma, scherzando hanno preso di mira la giuria che quest’anno è composta da Emanuele Filiberto, Stash dei Colors e Stefano De Martino dicendo che è un po’ sottotono rispetto alla giuria degli anni scorsi che si fregiava anche di nomi internazionali. Ma la giuria quest’anno sta funzionando alla grande, segno che la De Filippi non sbaglia un colpo.

Il Principe Emanuele Filiberto rivela ”Maria De Filippi non vuole”

Il Principe Emanuele Filiberto ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ in occasione della quale ha rivelato alcuni retroscena del programma.

Emanuele Filiberto ha dichiarato che tra i giurati e i professori non deve esserci amicizia perchè: ” … Maria non vuole”

Invece di Stefano De Martino e del cantante Stash dei The Kolors ha detto: “Loro danno un giudizio tecnico, io ho una visione delle esibizioni più distaccata e internazionale”. Poi è tornato a parlare di

Maria De Filippi e ha detto che non vuole che i giudici si interfaccino con i professori, “né prima, né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo ‘vergini … Ogni conversazione potrebbe influenzarci“.

Emanuele Filiberto parla della morte del principe Filippo

Dopo la morte del principe Filippo, Emanuele Filiberto ha dichiarato: “L’ho incontrato poche volte ma lo ricordo come una persona molto degna, molto divertente, con un gran senso dell’umorismo, ed è questa l’immagine che voglio ricordare … Una persona che è sempre rimasta precisa sul suo rango: non è stato qualcosa di facile anche per un uomo come lui, sempre un passo e mezzo dietro alla regina sopportando e stando sempre con lei, e credo che molto di quello che ha fatto la regina l’abbia fatto anche grazie a lui”.

E poi ha anche detto: “Oggi il mio pensiero va alla regina e al principe Carlo e ai nipotini. Certo, era qualcosa che si aspettavano, ed è anche per questo che è uscito dall’ospedale qualche giorno fa. La regina ne ha affrontato tanti di colpi, ma quando il tuo compagno di vita scompare, sarà retorico ma è come se la metà di te parta“.

Infine ha dichiarato: “Purtroppo è partito in un momento anche un po’ triste per la famiglia, con il principino Harry che ha lasciato l’Inghilterra. Ma è così e non si può tornare indietro. Speriamo che questo possa rimettere insieme la famiglia, e riunire i due fratelli con il padre e la regina”.

